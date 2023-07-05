Лидер группы «Ногу свело!» Покровский потребовал через суд снять с него статус иноагента

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен в реестр иностранных агентов) подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Минюсту с требованием об исключении его из перечня иноагентов, следует из картотеки суда. Заседание по иску назначено на 17 июля на 10:40.

Согласно карточке дела, заявления Максима Покровского была зарегистрировано Замоскворецким судом 20 июня. 21 июня документ приняли к рассмотрению.

Господин Покровский был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 31 марта. В качестве причины ведомство указало, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины. После того как Россия ввела войска на территорию Украины, группа «Ногу свело!» выпустила семь песен о военной операции. Максим Покровский неоднократно выступал против действий России на Украине. С 2019 года музыкант живет в США.

Милена Костерева