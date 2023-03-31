Минюст объявил иностранным агентом лидера рок-группы «Ногу свело!» Покровского

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В него попали лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, бывший координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске («Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) Сергей Бойко, председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», а также объединение «Настоящая Россия».
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Минюст приводит следующие основания для признания указанных лиц иностранными агентами:
- Максим Покровский, следует из сообщения, открыто выступал в поддержку Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении россиян, участвовал в сборе средств в поддержку Украины;
- Сергей Бойко «дискредитировал идеи служения Отечеству», «формировал отрицательное отношение к военной службе», призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью РФ;
- Георгий Чентемиров участвовал в создании материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине;
- проект «Теплица социальных технологий» «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике», «дискредитировал деятельность ВС РФ»; сайт проекта заблокирован по требованию Генпрокуратуры;
- «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, объединение распространяло сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, а также иностранной организацией, признанной нежелательной на территории России;
- «Настоящая Россия» выступала с призывами к борьбе с действующей российской властью, к «изменению конституционного строя», осуществляла сбор средств в поддержку Украины; сайт проект заблокирован по решению Генпрокуратуры.