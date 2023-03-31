Минюст объявил иностранным агентом лидера рок-группы «Ногу свело!» Покровского

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В него попали лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, бывший координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске («Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) Сергей Бойко, председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», а также объединение «Настоящая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский во время выступления на концерте на сцене клуба "А2", 2019 год Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский Следующая фотография 1 / 2 Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский во время выступления на концерте на сцене клуба "А2", 2019 год Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Минюст приводит следующие основания для признания указанных лиц иностранными агентами:

Максим Покровский, следует из сообщения, открыто выступал в поддержку Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении россиян, участвовал в сборе средств в поддержку Украины;

Сергей Бойко «дискредитировал идеи служения Отечеству», «формировал отрицательное отношение к военной службе», призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью РФ;

Георгий Чентемиров участвовал в создании материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине;

проект «Теплица социальных технологий» «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике», «дискредитировал деятельность ВС РФ»; сайт проекта заблокирован по требованию Генпрокуратуры;

«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, объединение распространяло сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, а также иностранной организацией, признанной нежелательной на территории России;

«Настоящая Россия» выступала с призывами к борьбе с действующей российской властью, к «изменению конституционного строя», осуществляла сбор средств в поддержку Украины; сайт проект заблокирован по решению Генпрокуратуры.

Лусине Баласян