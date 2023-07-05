Собянин представил в Мосгоризбирком подписи мундепов в поддержку выдвижения

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность главы города на выборах в сентябре. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Среди документов, представленных господином Собяниным,— нотариально заверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве. В ближайшее время Мосгоризбирком должен решить вопрос о регистрации Сергея Собянина в качестве кандидата на выборах мэра столицы, которые запланированы на 10 сентября.

Сергея Собянина в качестве своего кандидата на предстоящие выборы мэра столицы московское отделение «Единой России» выдвинуло 9 июня. Для господина Собянина это будут третьи выборы мэра столицы. Однако баллотироваться как кандидат от партии, а не в качестве самовыдвиженца, он будет впервые. В своей предвыборной программе он пообещал «полностью обновленный каркас здравоохранения» Москвы, персонализацию образования и лечения, а также еще более ощутимое снижение уровня преступности.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мэр партии».

Милена Костерева