Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи мундепов в поддержку выдвижения

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность главы города на выборах в сентябре. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Среди документов, представленных господином Собяниным,— нотариально заверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве. В ближайшее время Мосгоризбирком должен решить вопрос о регистрации Сергея Собянина в качестве кандидата на выборах мэра столицы, которые запланированы на 10 сентября.

Сергея Собянина в качестве своего кандидата на предстоящие выборы мэра столицы московское отделение «Единой России» выдвинуло 9 июня. Для господина Собянина это будут третьи выборы мэра столицы. Однако баллотироваться как кандидат от партии, а не в качестве самовыдвиженца, он будет впервые. В своей предвыборной программе он пообещал «полностью обновленный каркас здравоохранения» Москвы, персонализацию образования и лечения, а также еще более ощутимое снижение уровня преступности.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мэр партии».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...