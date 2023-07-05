Песков: Путин не обсуждал с Мишустиным кадровые вопросы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин не обсуждали кадровые вопросы на встрече вчера, 4 июля, поздно вечером, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, господин Путин регулярно поддерживает диалог с господином Мишустиным.

«Правительство систематизировало данные, а так, действительно, далеко не каждый раз мы эти встречи показываем. Конечно, они в постоянном, ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже это происходит во время очных встреч»,— сказал господин Мишустин на пресс-колле в ответ на вопрос «Ъ FM».

В ночь на сегодня, 5 июля, Кремль сообщил, что Владимир Путин провел встречу с Михаилом Мишустиным. Во время разговора премьер представил свой прогноз относительно экономической ситуации в России. Он ожидает, что при отсутствии форс-мажора в 2023 году ВВП вырастет более чем на 2%.

Подробнее о ситуации с ВВП в России — в публикации Ъ «Оптимисты повышают ВВП».

Олеся Павленко