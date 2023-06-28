В Центробанке сообщили, что рост ВВП России движется к верхней половине прогноза 0,5–2%

Рост ВВП России по итогам первого квартала и, по предварительным подсчетам, второго квартала 2023 года приближается к 2%, рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

«Видно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность, и экономика продолжает расти. Скорее всего, второй квартал будет характеризоваться высокими темпами роста»,— пояснил господин Тремасов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, согласно официальному прогнозу Центробанка России, ВВП страны по итогам года вырастет на 0,5–2%. Он уточнил, что «скорее всего, ВВП будет стремиться к верхней границе» этого прогноза.

7 июня в ходе Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что итогам 2023 года ВВП России может увеличиться на 1–2%, несмотря на замедление мировой экономики. При этом Минэкономики РФ ожидает, что рост ВВП в 2023 году может превысить 1,2%.

Александр Кислов