Переход в безопасный режим

Траектория зеленого перехода у большинства стран после начала военной операции РФ на Украине изменилась, фиксируют эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). В связи с этим ВЭФ изменил методику составления ежегодного рейтинга государств по темпам энергоперехода — теперь главным критерием эффективности процесса считается обеспечение его безопасности. Безопасность же определяется степенью диверсификации поставок энергоресурсов и созданием благоприятного инвестиционного климата для желающих вкладываться в зеленую энергетику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из 120 стран—участниц ежегодного рейтинга Всемирного экономического форума (Fostering Effective Energy Transition) прогресса в достижении зеленых целей за последнее десятилетие добились почти все — 113. Но значительно улучшить показатели удалось только 55 государствам. Традиционно рейтинг возглавляют страны Северной Европы — Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия. Они лидируют по степени готовности к переходу и по эффективности конкретных действий, предпринятых для его ускорения.

Из стран Азии, которая является лидером по выбросам CO2, в топ-20 входит только Китай — в вопросах климатического регулирования эта страна ориентируется главным образом на ЕС. Россию как торгового партнера КНР в этой связи должна беспокоить возможность введения китайскими властями аналога европейского углеродного налога (см. “Ъ” от 25 апреля). Из азиатских экономик наиболее серьезно улучшила свои позиции в рейтинге ВЭФ Индия, поднявшаяся за год с 87-го на 67-е место.

Россия, как и в прошлом году, в отчете ВЭФ не представлена. В 2021-м же РФ занимала 73-е место. При этом именно из-за России, а точнее из-за военных действий на Украине, повлиявших на траекторию энергоперехода большинства стран, ВЭФ в этом году пришлось менять подход к составлению рейтинга.

Готовность государств к зеленому переходу традиционно оценивается по трем критериям: справедливости (то есть равному доступу к чистой энергетике), безопасности и устойчивости. Ранее все эти составляющие были важны составителям рейтинга в равной степени. Теперь же основное внимание как самих стран, так и аналитиков сосредоточено на критерии безопасности перехода. Эта безопасность определяется степенью диверсификации поставок энергоресурсов и созданием благоприятного инвестиционного климата для желающих вкладываться в зеленую энергетику. В докладе подчеркивается, что военный конфликт не может считаться оправданием снижения темпов перехода — более того, именно он должен мотивировать страны их наращивать. Отметим, что эту позицию разделяют в руководстве ЕС — после начала военной операции там рассуждают об ускоренном зеленом переходе как о фактически безальтернативном сценарии (см. “Ъ” от 26 апреля).

Отметим, что в целом ВЭФ фиксирует относительно устойчивое движение большинства стран к достижению зеленых целей. Однако оценки профильных организаций менее оптимистичны. Так, из июньского отчета Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) следует, что зеленый переход идет «не по плану»: реальные успехи в достижении климатических целей демонстрирует ограниченное число развитых стран. Во многом это связано с преобладанием в секторе частных инвестиций, которые сосредоточены в странах с наименьшими рисками. Стимулированием энергоперехода, в том числе финансовым, по мнению аналитиков IRENA, должны заниматься власти — пока же прогресс в этом отношении, особенно в развивающихся странах, не достигнут.

Кристина Боровикова