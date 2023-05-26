Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Много солнца и достаточно нефти

МЭА фиксирует необходимость балансировки инвестиций в энергетику

Мировые инвестиции в солнечную энергетику за 2023 год могут составить более $380 млрд и впервые превысить капвложения в нефтедобычу, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Аналитики фиксируют и поддерживают расширение вложений в ВИЭ, однако больше не призывают сокращать инвестиции в добычу ископаемого топлива. Как подчеркивается в отчете, фактически для поддержания энергетической безопасности властям развитых стран приходится постоянно балансировать между достижением долгосрочных и краткосрочных целей, наращивая поддержку зеленой энергетики без провалов инвестиций в традиционной.

Фото: Michael Sohn / AP

Фото: Michael Sohn / AP

Спровоцированный военной операцией РФ на Украине энергетический кризис, ускоривший энергопереход, привел к резкому росту вложений в зеленую энергетику, следует из нового отчета МЭА. Дополнительные импульсы росту инвестиций в отрасль придавали и другие события — от принятия «закона о снижении инфляции» в США до утверждения единых для стран ЕС правил игры в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030» (см. “Ъ” от 26 апреля).

По прогнозам МЭА, в целом инвестиции в энергетику в 2023 году вырастут на 7,7%, до $2,8 трлн. Более $1,7 трлн из них будут направлены в чистую энергетику (в том числе ВИЭ и ядерную), чуть больше $1 трлн — в нефтегазовую отрасль (в 2017 году потоки инвестиций соотносились как 1:1). По подсчетам аналитиков, капвложения выросли на 24% и 15% соответственно к показателям 2021 года, а 90% инвестиций в чистую энергетику (90%) делается развитыми странами и Китаем.

В частности, в 2023 году инвестиции в солнечную энергетику (прогноз — $382 млрд) впервые превысят вложения в добычу нефти (прогноз — $371 млрд). Для сравнения: десять лет назад вложения составляли $127 млрд и $636 млрд соответственно. Напомним, с прошлого года аналитики МЭА в рамках климатической повестки активно призывали не инвестировать в нефть, чем вызывали недовольство других профильных организаций, в том числе ОПЕК. В новом отчете подобных призывов, причем не только в отношении нефти, но и других видов ископаемого топлива, нет: фактически в МЭА признают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пока зависимость от нефти и газа остается серьезной (в агентстве полагают, что их использование достигнет пика в ближайшее десятилетие и лишь после этого пойдет на спад), сокращение вложений в отрасль несет для властей развитых стран серьезные риски. В частности, в нынешнем переходном периоде энергокризис уже привел в том числе к росту использования угля — инвестиции в угольную промышленность уже значительно превышают допандемийный уровень и в 2023 году, как ожидается, вырастут еще на 10%. И хотя сейчас расходы на топливо, как подчеркивают в МЭА, значительно превышают те, что нужны для достижения углеродной нейтральности к 2030 году, сокращать их нынешние темпы энергоперехода не позволяют.

Кристина Боровикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...