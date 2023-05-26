Много солнца и достаточно нефти

Мировые инвестиции в солнечную энергетику за 2023 год могут составить более $380 млрд и впервые превысить капвложения в нефтедобычу, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Аналитики фиксируют и поддерживают расширение вложений в ВИЭ, однако больше не призывают сокращать инвестиции в добычу ископаемого топлива. Как подчеркивается в отчете, фактически для поддержания энергетической безопасности властям развитых стран приходится постоянно балансировать между достижением долгосрочных и краткосрочных целей, наращивая поддержку зеленой энергетики без провалов инвестиций в традиционной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Sohn / AP Фото: Michael Sohn / AP

Спровоцированный военной операцией РФ на Украине энергетический кризис, ускоривший энергопереход, привел к резкому росту вложений в зеленую энергетику, следует из нового отчета МЭА. Дополнительные импульсы росту инвестиций в отрасль придавали и другие события — от принятия «закона о снижении инфляции» в США до утверждения единых для стран ЕС правил игры в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030» (см. “Ъ” от 26 апреля).

По прогнозам МЭА, в целом инвестиции в энергетику в 2023 году вырастут на 7,7%, до $2,8 трлн. Более $1,7 трлн из них будут направлены в чистую энергетику (в том числе ВИЭ и ядерную), чуть больше $1 трлн — в нефтегазовую отрасль (в 2017 году потоки инвестиций соотносились как 1:1). По подсчетам аналитиков, капвложения выросли на 24% и 15% соответственно к показателям 2021 года, а 90% инвестиций в чистую энергетику (90%) делается развитыми странами и Китаем.

В частности, в 2023 году инвестиции в солнечную энергетику (прогноз — $382 млрд) впервые превысят вложения в добычу нефти (прогноз — $371 млрд). Для сравнения: десять лет назад вложения составляли $127 млрд и $636 млрд соответственно. Напомним, с прошлого года аналитики МЭА в рамках климатической повестки активно призывали не инвестировать в нефть, чем вызывали недовольство других профильных организаций, в том числе ОПЕК. В новом отчете подобных призывов, причем не только в отношении нефти, но и других видов ископаемого топлива, нет: фактически в МЭА признают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пока зависимость от нефти и газа остается серьезной (в агентстве полагают, что их использование достигнет пика в ближайшее десятилетие и лишь после этого пойдет на спад), сокращение вложений в отрасль несет для властей развитых стран серьезные риски. В частности, в нынешнем переходном периоде энергокризис уже привел в том числе к росту использования угля — инвестиции в угольную промышленность уже значительно превышают допандемийный уровень и в 2023 году, как ожидается, вырастут еще на 10%. И хотя сейчас расходы на топливо, как подчеркивают в МЭА, значительно превышают те, что нужны для достижения углеродной нейтральности к 2030 году, сокращать их нынешние темпы энергоперехода не позволяют.

Кристина Боровикова