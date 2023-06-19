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Коммерсантъ FM
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Пенсию следователя получили прокуроры

У бывшего начальника отдела СКР конфисковано $24 млн

Всего три судебных заседания понадобилось для того, чтобы конфисковать самую крупную в истории современной России взятку у правоохранителя. Никулинский райсуд Москвы, удовлетворив заявление первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, обратил в доход государства криптовалюту, оцениваемую почти в $24 млн, или в 1 млрд 600 млн руб., которую, по версии следствия, экс-начальник следственного отдела СКР Марат Тамбиев получил от группировки хакеров. Взяткодатели отделались условными сроками, а получателю крипты, коды доступа к которой хранились в папке «Пенсия», грозит 15-летнее заключение.

Марат Тамбиев

Марат Тамбиев

Фото: ИГСУ РАНХиГС

Марат Тамбиев

Фото: ИГСУ РАНХиГС

Иск первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина рассмотрела судья Ольга Казакова. Первое заседание фактически не состоялось из-за того, что не удалось установить видеосвязь с СИЗО, в котором находится Марат Тамбиев. На втором были оглашены документы прокуратуры и заслушаны стороны процесса. На третьем судья, посовещавшись сама с собой, распорядилась обратить в доход Российской Федерации 1032,1 биткойна, стоимость которых на 30 января 2023 года была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ.

Сумма оказалась рекордной для взяток у силовиков — даже экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему 16-летний срок, доказали получение 1,4 млрд руб.

Правда, при этом у него вместе с родственниками были конфискованы активы, оцениваемые в 9 млрд, которые имели явно незаконное происхождение.

Предполагаемую взятку у Марата Тамбиева следователи ГСУ СКР и ФСБ обнаружили, обыскав в рамках уголовного дела по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) его квартиру на Большой Очаковской улице столицы. Крупных сумм наличными, дорогих часов и украшений у офицера не нашлось, зато был обнаружен ноутбук Apple MacBook Pro, доступ к содержимому которого следствие получило через несколько месяцев. В нем участники расследования обнаружили папку под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших получить доступ к 932,1 и 100 биткойнам.

Басманный райсуд, в который обратилось ГСУ СКР, как сообщал «Ъ», наложил на криптовалюту арест «путем изъятия и перевода» ее на электронный адрес криптокошелька, находящегося на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. Затем следователь перевел криптовалюту на адрес кошелька, после чего аппаратный кошелек с ключами доступа к нему был помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР. После вступления в силу решения Никулинского райсуда доступ к биткойнам получат судебные приставы, которым, очевидно, и предстоит решать их дальнейшую судьбу.

По данным «Ъ», суд вслед за Генпрокуратурой обосновал конфискацию биткойнов тем, что они имели преступное происхождение, так как ранее, подавая декларации, Марат Тамбиев не сообщал о наличии у него крупных сумм, в том числе в криптовалюте.

В следственных органах Марат Тамбиев служил с декабря 2011 года, пройдя путь от следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела до руководителя следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР. При этом его официальный доход от службы в следственных органах за все годы составил всего 11,7 млн руб.

Уголовное преследование участников группировки хакеров Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, от которых следователь получил биткойны за то, что не будет арестовывать все их активы, в части дачи взятки через посредника-адвоката было прекращено.

За продажу похищенных данных банковских карт в даркнете с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено Таганским райсудом Москвы в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и рассказали о фактах коррупции со стороны Марата Тамбиева.

У осужденных, кстати, райсуд обратил в доход государства оставшиеся после взятки биткойны, оцениваемые почти в 700 млн руб.

Самого Марата Тамбиева уволили из следственных органов за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника СКР. Расследование уголовного дела, по которому ему грозят 15-летний срок и штраф в размере до 500 млн руб., продолжается. Сам он вину в совершении преступления не признает.

Николай Сергеев

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