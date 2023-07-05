Приоритеты поддержат льготной ставкой

Белый дом детализирует механизмы поддержки производства не выпускаемой в стране приоритетной продукции. Речь идет, в частности, о запчастях для машин, томографах, оборудовании для беспилотников. Для запуска льготного кредитования производителей таких позиций Минпромторг подготовил поправки в правила выдачи бюджетных субсидий ВЭБ.РФ и банкам, которые должны компенсировать кредиторам разницу между ключевой и льготной ставками. Промпредприятия смогут получить кредиты до 100 млрд руб. при условии софинансирования ими не менее 20% стоимости инвестпроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Денис Мантуров уверен, что число претендентов на субсидируемые бюджетом кредиты будет расти (слева — глава «собирающего» бюджет Минфина Антон Силуанов)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вице-премьер Денис Мантуров уверен, что число претендентов на субсидируемые бюджетом кредиты будет расти (слева — глава «собирающего» бюджет Минфина Антон Силуанов)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, корректирующий правила выдачи субсидий ВЭБ.РФ и банкам на компенсацию недополученных доходов по льготным кредитам производителям приоритетной промышленной продукции. О программе поддержки компаний, запускающих инвестпроекты для производства такой продукции, стало известно в феврале. Речь идет о выдаче льготных кредитов (по ставке не более 30% от ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта). При нынешней ставке ЦБ в 7,5% льготная составит 5,2%. Разница будет компенсирована банкам из бюджета.

Пока правительством на эти цели выделен лишь 1 млрд руб., что позволяет субсидировать кредиты на сумму порядка 25 млрд руб., однако еще при обсуждении идеи на Госсовете в декабре Минпромторг предполагал, что аппетиты будут расти. По программе бизнес сможет привлечь до 100 млрд руб. на реализацию одного инвестпроекта (субсидии по такому кредиту при нынешних процентных ставках уже превысят 4 млрд руб. в год), объем собственных средств должен составлять не менее 20%. По проекту постановления, при расчете общей стоимости инвестпроекта могут быть учтены инвестиции, осуществленные в последние два года. При этом по части проектов, где «экономика не складывается на общих основаниях», отдельными решениями правительства можно добиться дополнительного снижения стоимости кредита, обещал вице-премьер Денис Мантуров.

Приоритетными он называет промышленные инициативы, которые послужат обеспечению продовольственной, энергетической и биобезопасности, опережающему развитию системы здравоохранения, транспортного сектора, повышению темпов и качества инфраструктурного и жилищного строительства.

Перечень приоритетной продукции недавно детализирован в таксономии технологического развития (де-факто это сборник приоритетов правительства в сфере промышленности и технологий на ближайшие годы, вокруг которого будут сконцентрированы основные меры поддержки). Это в том числе самолеты, запчасти для машин, томографы, оборудование для беспилотников и ядерные установки.

Среди приоритетных отраслей в проекте постановления указаны авто-, авиа-, судо- и машиностроение, станкоинструментальная промышленность, химический комплекс, черная и цветная металлургия. Проект Минпромторга также детализирует перечень трат, на которые можно направить кредитные средства,— это в том числе расходы на строительство, модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, пусконаладочные работы, а также на уплату таможенных и лицензионных платежей, на выполнение опытно-конструкторских работ и на сертификацию продукции. Если в течение 18 месяцев заемщик не достигает заявленных результатов по инвестпроекту, то субсидию придется вернуть в бюджет.

Проект предусматривает ограничения на параллельное кредитование заемщиков — компания не может иметь несколько кредитных договоров в разных банках для финансирования одного и того же инвестиционного проекта или направленного на производство одной и той же приоритетной продукции. Исключение составят договоры синдицированного кредита. Такие нормы должны сбалансировать интересы заемщиков и кредиторов, снизив риски последних. Субсидии банкам при этом могут быть выданы только по кредитам, которые выданы не ранее четвертого квартала 2022 года.

Диана Галиева, Олег Сапожков