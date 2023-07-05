Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приоритеты поддержат льготной ставкой

Минпромторг уточнил правила субсидирования кредитов производителям

Белый дом детализирует механизмы поддержки производства не выпускаемой в стране приоритетной продукции. Речь идет, в частности, о запчастях для машин, томографах, оборудовании для беспилотников. Для запуска льготного кредитования производителей таких позиций Минпромторг подготовил поправки в правила выдачи бюджетных субсидий ВЭБ.РФ и банкам, которые должны компенсировать кредиторам разницу между ключевой и льготной ставками. Промпредприятия смогут получить кредиты до 100 млрд руб. при условии софинансирования ими не менее 20% стоимости инвестпроекта.

Вице-премьер Денис Мантуров уверен, что число претендентов на субсидируемые бюджетом кредиты будет расти (слева — глава «собирающего» бюджет Минфина Антон Силуанов)

Вице-премьер Денис Мантуров уверен, что число претендентов на субсидируемые бюджетом кредиты будет расти (слева — глава «собирающего» бюджет Минфина Антон Силуанов)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вице-премьер Денис Мантуров уверен, что число претендентов на субсидируемые бюджетом кредиты будет расти (слева — глава «собирающего» бюджет Минфина Антон Силуанов)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, корректирующий правила выдачи субсидий ВЭБ.РФ и банкам на компенсацию недополученных доходов по льготным кредитам производителям приоритетной промышленной продукции. О программе поддержки компаний, запускающих инвестпроекты для производства такой продукции, стало известно в феврале. Речь идет о выдаче льготных кредитов (по ставке не более 30% от ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта). При нынешней ставке ЦБ в 7,5% льготная составит 5,2%. Разница будет компенсирована банкам из бюджета.

Пока правительством на эти цели выделен лишь 1 млрд руб., что позволяет субсидировать кредиты на сумму порядка 25 млрд руб., однако еще при обсуждении идеи на Госсовете в декабре Минпромторг предполагал, что аппетиты будут расти. По программе бизнес сможет привлечь до 100 млрд руб. на реализацию одного инвестпроекта (субсидии по такому кредиту при нынешних процентных ставках уже превысят 4 млрд руб. в год), объем собственных средств должен составлять не менее 20%. По проекту постановления, при расчете общей стоимости инвестпроекта могут быть учтены инвестиции, осуществленные в последние два года. При этом по части проектов, где «экономика не складывается на общих основаниях», отдельными решениями правительства можно добиться дополнительного снижения стоимости кредита, обещал вице-премьер Денис Мантуров.

Приоритетными он называет промышленные инициативы, которые послужат обеспечению продовольственной, энергетической и биобезопасности, опережающему развитию системы здравоохранения, транспортного сектора, повышению темпов и качества инфраструктурного и жилищного строительства.

Перечень приоритетной продукции недавно детализирован в таксономии технологического развития (де-факто это сборник приоритетов правительства в сфере промышленности и технологий на ближайшие годы, вокруг которого будут сконцентрированы основные меры поддержки). Это в том числе самолеты, запчасти для машин, томографы, оборудование для беспилотников и ядерные установки.

Среди приоритетных отраслей в проекте постановления указаны авто-, авиа-, судо- и машиностроение, станкоинструментальная промышленность, химический комплекс, черная и цветная металлургия. Проект Минпромторга также детализирует перечень трат, на которые можно направить кредитные средства,— это в том числе расходы на строительство, модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, пусконаладочные работы, а также на уплату таможенных и лицензионных платежей, на выполнение опытно-конструкторских работ и на сертификацию продукции. Если в течение 18 месяцев заемщик не достигает заявленных результатов по инвестпроекту, то субсидию придется вернуть в бюджет.

Проект предусматривает ограничения на параллельное кредитование заемщиков — компания не может иметь несколько кредитных договоров в разных банках для финансирования одного и того же инвестиционного проекта или направленного на производство одной и той же приоритетной продукции. Исключение составят договоры синдицированного кредита. Такие нормы должны сбалансировать интересы заемщиков и кредиторов, снизив риски последних. Субсидии банкам при этом могут быть выданы только по кредитам, которые выданы не ранее четвертого квартала 2022 года.

Диана Галиева, Олег Сапожков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...