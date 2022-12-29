Господдержку вернули в штат

Верховный суд (ВС) РФ поддержал пострадавший от пандемии малый и средний бизнес (МСБ) в споре с кредитными организациями, лишившими его обещанной господдержки. Экономколлегия раскритиковала позицию банков, взыскавших льготные «коронавирусные» кредиты обратно на основании якобы невыполненных заемщиком условий по сохранению численности работников. Юристы отмечают, что проблема до сих пор носит массовый характер, а позиция ВС стимулирует и других предпринимателей обращаться в суд за возвратом льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС 27 декабря опубликовал решение по делу о льготном кредите на зарплаты работникам. Речь идет об инструменте, введенном в 2020 году на фоне пандемии. Тогда правительство решило поддержать МСБ из наиболее пострадавших отраслей: бизнес мог взять кредит по низкой ставке и не возвращать его при условии сохранения 90% штата сотрудников с 1 июня 2020 года до 1 апреля 2021 года (если сохранялось 80%, то вернуть нужно было половину суммы). Льготные кредиты с целью поддержки занятости во время пандемии выдавались с апреля по ноябрь 2020 года. По данным исследования ОКБ и Frank RG, всего на «антикризисные» ссуды МСБ в том году пришлось 14% общего объема выдач кредитов, или 300 млрд руб. из 2,16 трлн руб.

В июле 2020 года Промсвязьбанк (ПСБ) выдал такой кредит на 3,15 млн руб. под 2% годовых ООО «Южная оценочная компания "Эксперт"». В марте 2021 года банк сообщил компании, что прощает лишь половину суммы, поскольку число ее сотрудников сократилось более чем на 10%: с 58 человек в июне 2020 года до 51 в марте. Затем банк безакцептно списал 1,63 млн руб. со счета фирмы.

«Эксперт» оспорил эти действия в суде, заявляя, что выполнил все условия, а банк ошибочно взял данные о штате за апрель 2020 года, тогда как уже в мае у компании было 50 сотрудников. Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2021 года отклонил иск ООО. В решении отмечалось, что банк берет данные из сервиса ФНС, которые поступают туда от Пенсионного фонда РФ (ПФР) на основании ежемесячных отчетов заемщика. На 1 июня 2020 в сервисе ФНС были сведения только за апрель, поэтому банк их и использовал. Апелляция и кассация согласились с этим (см. «Ъ» от 9 декабря).

Заемщик обратился в ВС, настаивая, что предоставил данные за май вовремя и к моменту обращения за кредитом 22 июня 2020 года сервис ФНС уже должен был содержать эти сведения, а банк рассчитывал размер ссуды по майским данным.

По этим основаниям дело передали в экономколлегию ВС, которая не согласилась с выводами нижестоящих судов.

ВС пояснил, что банки получали субсидии для возмещения упущенных доходов по кредитам, выданным на поддержку деятельности МСБ. Поэтому ответственность перед бюджетом за несоблюдение правил выдачи субсидии несет банк. Коллегия подчеркнула, что в условиях кредитного договора с заемщиком не закреплялась исходная численность работников в 58 человек или обязанность сравнения штата с данными за апрель 2020 года.

Более того, суды проигнорировали, что ПСБ сам рассчитал максимальный размер кредита по сведениям за май — сумма 3,15 млн руб. соответствует штату 50 человек.

В связи с этим банк при проверке соблюдения условий льготного кредита должен был брать данные за май, которые уже были в базе ФНС, а не накладывать на своих контрагентов «неразумные ограничения» или устанавливать «необоснованные условия реализации заемщиком своих прав», заключил ВС. Все судебные решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Юристы подчеркивают, что проблема носит массовый характер (в июле 2021 года «Ъ» писал о начале тяжб по коронавирусным субсидиям). Причем, если посмотреть судебную практику, чаще всего причина спора по льготным кредитам именно в том, что «банк основывался на сведениях о численности сотрудников за месяц, который не является расчетным при определении максимальной суммы кредита», подчеркивает юрист «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна Макаренко.

«Это не единственная история, когда банки необоснованно требуют досрочного возврата "ковидных" кредитов, манипулируя статистикой,— подтверждает партнер юрфирмы Ru.Courts Илья Кавинский.— Но очевидно, что показатели занятости нужно сравнивать на момент оформления кредита, и главное — банк должен предупредить, что и с чем будет сравнивать».

В связи с этим позиция ВС «ожидаемо мотивирует предпринимателей обратиться с аналогичными исками», хотя суды и «не должны слепо ей следовать», отмечает госпожа Макаренко. В целом для заемщиков «перспективы позитивные», полагает адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. Причем, по ее мнению, если на основании этой позиции ВС заемщики взыщут деньги, «вряд ли эти средства в безусловном порядке будут компенсированы из бюджета», поскольку правила нарушил именно банк. Но нужно учитывать, добавляет госпожа Менде, что к концу 2022 года многие аналогичные споры в судах уже закончены и пересмотреть решения по ним будет проблематично.

Екатерина Волкова, Анна Занина