Воронежский бизнесмен Леонид Арапов обжаловал заключение под домашний арест, накануне умер его отец

В Таганский райсуд Москвы поступили апелляционные жалобы на арест воронежского бизнесмена и совладельца алюминиевого холдинга «АЛ5» Леонида Арапова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), следует из материалов суда. Напомним, 5 июня ему была избрана мера пресечения до 3 июля.

Уголовное дело против господина Арапова расследует УВД по Центральному административному округу московского главка МВД. Официально его суть не раскрывалась. По информации «Ъ-Черноземье», предприниматель вину не признает, а обвинения касаются его взаимоотношений с партнерами по холдингу «АЛ5». В апреле 2022 года решением единственного участника воронежского завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — полномочия господина Арапова на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Компания также предъявила ему требования о взыскании расходов ее денег на авиаперелеты и турпоездки его семьи в 2019-2022 годах, а также якобы произошедший вывод средств с корпоративных счетов на личные.

Источники «Ъ-Черноземье» в окружении бизнесмена сообщили, что 19 июня в Воронеже простились с бывшим председателем совета директоров компании «АВА» Геннадием Араповым. Он скоропостижно скончался 16 июня на 75-м году.

Сергей Толмачев