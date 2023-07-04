Военный флот привлекут для паромных перевозок через Керченский пролив

При необходимости для паромной переправы автомобилей через Керченский пролив могут задействовать два больших десантных корабля. Президент РФ Владимир Путин поручил максимально задействовать переправу, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Военные корабли будут перевозить автотранспорт. Это поможет стабилизировать ситуацию.

На совещании президента РФ с членами правительства глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что утром 4 июля он переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они договорились о поставке в случае необходимости двух больших десантных кораблей вместимостью по 40 автомобилей каждый.

«Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей (на) каждый десантный корабль. То есть в целом 1000 автомобилей можно будет перевозить по переправе, минуя Крымский мост»,— сказал Виталий Савельев.

На совещании всесторонне был рассмотрен вопрос по сокращению пробок при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Было решено, что в случае необходимости в регионе для туристов с детьми развернут пункты питания и временного размещения. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также предложил направить автотуристов по объездному пути через новые регионы.

Многокилометровые заторы у Крымского моста образовались на Кубани 1 июля из-за начала активного туристического сезона и увеличения турпотока в Крым. Пробки возникают из-за того, что на Крымском мосту проводится 100-процентный досмотр машин. К обеду 4 июля пробка сократилась до 1,5 км. Однако губернатор Кубани считает, что к выходным она снова увеличится.

Татьяна Ручкина

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