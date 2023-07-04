Глава Кубани предложил туристам ехать в Крым через новые регионы, минуя пробки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев из-за пробок на Крымском мосту предложил автотуристам объездной путь через новые регионы. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин во вторник обсудил с членами правительства ситуацию с пробками на Крымском мосту, где с октября прошлого года установлен третий уровень безопасности, который предполагает полный досмотр всех автомобилей. Губернатор Кубани заявил, что туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, как это дела делают водители грузовиков.

«В случае кратного возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей, то есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край»,— цитирует издание главу Краснодарского края.

Также со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева сообщается, что военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. Каждый из них может брать на борт по 40 автомобилей. Делая по пять рейсов в сутки, каждый из них сможет перевозить по 200 автомобилей.

Президент поручил ведомствам оценить эти предложения со всех точек зрения.

В воскресенье пробка на въезде на Крымский мост достигла 8 км. 4 июля в правительстве республики сообщили, что дорожный затор на подъездах к Крымскому мосту с двух сторон практически расчистили. В минтрансе Крыма пояснили, что очередь образовалась «в связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также с проведением досмотра перевозимого багажа».

Михаил Волкодав

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