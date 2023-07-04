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На Кубани у Крымского моста развернут пункты временного размещения для туристов с детьми

В Краснодарском крае у Крымского моста для туристов с детьми развернут пункты питания и временного размещения. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, пишет «РИА Новости».

Фото: минтранс РФ

Фото: минтранс РФ

Губернатор отметил, что власти будут следить за ситуацией, и при необходимости принимать меры. Вениамин Кондратьев сообщил, что сейчас ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая.

«Сегодня к обеду пробка сократилась к 1,5 километрам, в очереди около 100-150 легковых автомобилей, время ожидания проезда через него составляет где-то от 30 минут до 1 часа»,— отметил губернатор.

Татьяна Ручкина

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