Глава Кубани: пробка у Крымского моста увеличится к выходным

Количество автомобилей в очереди на Крымский мост увеличится к выходным снова. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Мы ожидаем, что к выходным количество (автомобилей в сторону Крымского моста) будет больше»,— отметил Вениамин Кондратьев (цитата по «РИА Новости»). При этом он подчеркнул, что, несмотря на возникшие сложности, считает оправданными предпринятые меры безопасности.

Ранее губернатор Кубани заявил, что пробка у Крымского моста сократилась до 1,5 км. Также он отметил, что власти региона готовы организовать при необходимости пункты питания и временного размещения для туристов с детьми.

С 1 июля в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту наблюдаются заторы. 3 июля пробка достигла 13 км. Возникшая ситуация связана с началом активного туристического сезона.

Татьяна Ручкина

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