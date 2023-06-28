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В Самаре горит бывшее здание гуманитарной академии

Пожар в здании в Самаре начался в среду днем. Сообщение о происшествии в неэксплуатируемой постройке в Октябрьском районе на ул. 8-я Радиальная, 31, поступило на пульт оперативных служб в 15:27 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Соцсети

«Происходит горение помещений второго этажа и кровли. Площадь пожара составляет 100 кв.м»,— говорится в сообщении.

Пожару присвоен ранг «1-БИС». В тушении огня участвуют 35 человек и десять единиц техники.

Никто не погиб и не пострадал. Эвакуация не проводилась. По указанному адресу в Самаре находится ранее находилась гуманитарная академия.

Ранее в Тольятти произошел очередной пожар на территории бывшего завода «Фосфор». На площадке загорелся мусор.

Георгий Портнов

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