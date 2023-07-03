Парк 300-летия в Петербурге нашел подрядчика по благоустройству

Комитет по государственному заказу подвел итоги конкурса по благоустройству парка 300-летия Санкт-Петербурга. Победителем выбрана компания по строительным работам ООО «Федераль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте госзакупок, с подрядчиком подпишут контракт на 114 млн рублей. Согласно техзаданию, компании необходимо будет сделать комплекс новой парковой и спортивной мебели. Кроме того, подрядчик должен установить фигуры для выполнения трюков. Окончание работ запланировано на декабрь 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга также объявили конкурс на выполнение работ по благоустройству пространства для скейтеров в парке 300-летия.

Татьяна Князькова

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