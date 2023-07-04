МАГАТЭ разрешило АЭС «Фукусима» сбросить в море обработанную радиоактивную воду

Сегодня, 4 июля, Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) разрешило японскому оператору АЭС «Фукусима» компании Tokyo Electric Power сбросить в море воду, которая использовалась для охлаждения поврежденных энергоблоков реактора. Это решение было принято спустя два года исследований, проведенных экспертами МАГАТЭ, которые заявили, что планы Японии по сбросу воды с АЭС соответствуют мировым стандартам безопасности и «радиологический эффект для людей и окружающей среды будет ничтожным».

Как известно, на территории АЭС «Фукусима» после аварии, спровоцированной землетрясением и цунами в 2011 году, скопилось уже более 1 тыс. резервуаров с водой, с помощью которой охлаждаются поврежденные реакторы, а это около 1,3 млн кубометров. По данным японских властей, к началу 2024 года все резервуары будут заполнены. Вода прошла тщательную очистку, однако в ней все равно остается радиоактивный изотоп водорода тритий, который не может раствориться бесследно. Власти Японии настаивают на необходимости сброса этой воды в море и указывают на то, что это обычная практика других АЭС по всему миру. Кроме того, без сброса этой воды не может быть проведен окончательный вывод АЭС из эксплуатации, что необходимо сделать.

Однако планы по сбросу воды с АЭС встретили критику со стороны местных рыбаков, а также властей КНР. В Японии против сброса было собрано около 250 тыс. подписей местных жителей, а посольство Китая в Японии опубликовало заявление, в котором было сказано, что доклад МАГАТЭ о допустимости сброса воды не может являться «пропуском».

Евгений Хвостик