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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: АЭС «Фукусима» получит разрешение на сброс зараженной воды в море

Оператор АЭС «Фукусима» компания Tokyo Electric Power, как ожидается, получит разрешение от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на сброс в море воды, которая использовалась для охлаждения поврежденных энергоблоков реактора, сообщает агентство Bloomberg. Для окончательного решения этого вопроса 4 июля в Японию прибудет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В ходе визита глава МАГАТЭ посетит АЭС и представит итоговый доклад о безопасности слива отработанной воды в море, а также заслушает доклад японского регулятора. Bloomberg отмечает, что обе эти организации, как ожидается, одобрят сброс воды.

На территории АЭС «Фукусима» после аварии, спровоцированной землетрясением и цунами в 2011 году, скопилось уже более 1 тыс. резервуаров с водой, с помощью которой охлаждаются поврежденные реакторы, а это около 1,3 млн кубометров. По данным японских властей, к началу 2024 года все резервуары будут заполнены. Хранящаяся в них вода прошла тщательную очистку, однако в ней все равно остается радиоактивный изотоп водорода — тритий, который не может раствориться бесследно. Власти Японии настаивают на необходимости сброса этой воды в море и указывают на то, что это обычная практика других АЭС по всему миру. Кроме того, без сброса этой воды не может быть проведен окончательный вывод АЭС из эксплуатации, что необходимо сделать.

Несколько дней назад власти сообщили о полной готовности оборудования, необходимого для сброса воды, в частности подводного тоннеля, по которому предварительно разбавленная хранящаяся вода будет выводиться далеко в море. Процесс сброса, по оценкам специалистов, займет несколько десятилетий.

Между тем, несмотря на заверения Японии в безопасности разработанной процедуры, резкая критика этого решения звучит как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в прошлом месяце заявил, что океан — «это не личная канализация Японии». По его словам, этот эгоистичный шаг «ставит под угрозу общие интересы всего человечества» и, в частности, создает опасность для соседей Японии. Есть протест против сброса вод «Фукусимы» и в Южной Корее. Там проведенные газетой Hankook Ilbo опросы показывают, что 84% респондентов не поддерживают этот шаг. Протест также высказали государства, входящие в межгосударственную организацию «Форум тихоокеанских островов», включая Австралию, Папуа—Новую Гвинею и Фиджи. Эти страны призвали Японию найти другие варианты, как поступить с загрязненной водой.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Авария на «Фукусиме»: 12 лет спустя

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11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания&lt;br> На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания
На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

Фото: Reuters

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения&lt;br> На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения
На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Фото: Reuters

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет&lt;br> На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет
На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

Фото: Reuters

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено&lt;br> На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено
На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час&lt;br> На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час
На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Фото: Reuters

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки&lt;br> На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки
На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд&lt;br> На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где &lt;a href=&quot;/doc/4722279&quot;>люди могут обратиться к своим близким&lt;/a>, которых они потеряли

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд
На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли

Фото: Reuters

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

Фото: AP / Hiro Komae

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести &lt;br> На фото: акция памяти по погибшим

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести
На фото: акция памяти по погибшим

Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

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11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания
На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

Фото: Reuters

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения
На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Фото: Reuters

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет
На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

Фото: Reuters

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено
На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час
На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Фото: Reuters

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки
На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд
На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли

Фото: Reuters

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

Фото: AP / Hiro Komae

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести
На фото: акция памяти по погибшим

Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

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