Bloomberg: АЭС «Фукусима» получит разрешение на сброс зараженной воды в море

Оператор АЭС «Фукусима» компания Tokyo Electric Power, как ожидается, получит разрешение от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на сброс в море воды, которая использовалась для охлаждения поврежденных энергоблоков реактора, сообщает агентство Bloomberg. Для окончательного решения этого вопроса 4 июля в Японию прибудет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В ходе визита глава МАГАТЭ посетит АЭС и представит итоговый доклад о безопасности слива отработанной воды в море, а также заслушает доклад японского регулятора. Bloomberg отмечает, что обе эти организации, как ожидается, одобрят сброс воды.

На территории АЭС «Фукусима» после аварии, спровоцированной землетрясением и цунами в 2011 году, скопилось уже более 1 тыс. резервуаров с водой, с помощью которой охлаждаются поврежденные реакторы, а это около 1,3 млн кубометров. По данным японских властей, к началу 2024 года все резервуары будут заполнены. Хранящаяся в них вода прошла тщательную очистку, однако в ней все равно остается радиоактивный изотоп водорода — тритий, который не может раствориться бесследно. Власти Японии настаивают на необходимости сброса этой воды в море и указывают на то, что это обычная практика других АЭС по всему миру. Кроме того, без сброса этой воды не может быть проведен окончательный вывод АЭС из эксплуатации, что необходимо сделать.

Несколько дней назад власти сообщили о полной готовности оборудования, необходимого для сброса воды, в частности подводного тоннеля, по которому предварительно разбавленная хранящаяся вода будет выводиться далеко в море. Процесс сброса, по оценкам специалистов, займет несколько десятилетий.

Между тем, несмотря на заверения Японии в безопасности разработанной процедуры, резкая критика этого решения звучит как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в прошлом месяце заявил, что океан — «это не личная канализация Японии». По его словам, этот эгоистичный шаг «ставит под угрозу общие интересы всего человечества» и, в частности, создает опасность для соседей Японии. Есть протест против сброса вод «Фукусимы» и в Южной Корее. Там проведенные газетой Hankook Ilbo опросы показывают, что 84% респондентов не поддерживают этот шаг. Протест также высказали государства, входящие в межгосударственную организацию «Форум тихоокеанских островов», включая Австралию, Папуа—Новую Гвинею и Фиджи. Эти страны призвали Японию найти другие варианты, как поступить с загрязненной водой.

Алена Миклашевская