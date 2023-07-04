Песков сообщил, что у России сохраняются контакты по обмену заключенными с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы сохраняются контакты с США по поводу возможного обмена заключенными между странами, но Кремль не хотел бы говорить о них публично.

«Мы говорили, что определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине»,— сообщил господин Песков журналистам в ходе конференц-колла. Он не стал уточнять возможность проведения обменов заключенными с Соединенными Штатами в ближайшее время.

Дмитрий Песков также прокомментировал посещение послом США Линн Трейси арестованного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и посещение российскими дипломатическими представителями гражданина России Владимира Дунаева, экстрадированного в США. По мнению представителя Кремля, предоставление консульского доступа к заключенным является «законным правом, которое должно неукоснительно обеспечиваться».

12 мая CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США рассматривает ослабление санкций против ФСБ в качестве меры, способствующей обмену заключенными с Россией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США.

США, по информации источников телеканала CNN, хотят в результате обмена получить обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана (в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии), а также арестованного в марте по той же статье журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

3 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и США обсуждают по специальным каналам вопрос обменов заключенными. По его словам, обсуждение обменов ведется по спецканалам и не является регулярным.

Александр Кислов