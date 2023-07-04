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Коммерсантъ FM
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В Москве суд отказался снять арест с Rolls-Royce блогера Лерчек и ее мужа

Савеловский районный суд города Москвы отказал блогерам Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужу Артему Чекалину в снятии ареста с банковских счетов и машин Rolls-Royce. Валерия Чекалина и ее супруг обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации ТАСС, адвокат блогеров Константин Третьяков, выступая в суде, напомнил, что Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, которая стала причиной возбуждения уголовного дела. Поэтому, по мнению защиты, оснований для того, чтобы оставлять имущество блогеров под арестом, нет. Представитель прокуратуры в ходе судебного заседания сообщила, что автомобили являются вещественным доказательством по делу, поэтому они должны оставаться под арестом, пока не завершится расследование уголовного дела. Суд согласился с доводами надзорного ведомства. Представители защиты супругов-блогеров рассказали журналистам, что Валерия и Артем Чекалины намерены обжаловать сегодняшнее решение Савеловского районного суда Москвы в вышестоящей инстанции.

7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб., Артему Чекалину — в пособничестве. С них взяли подписку о невыезде. По версии следствия, Валерия Чекалина уклонилась от уплаты налогов через схему с упрощенной системой налогообложения. 16 марта в отношении нее и мужа возбудили уголовное дело об отмывании денег: они якобы легализовали денежные средства в сумме более 130 млн руб., приобретя на них доллары, чем «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». По решению суда им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (им нельзя пользоваться интернетом).

Подробнее о деле против блогера Лерчек и ее мужа — в материале «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».

Александр Кислов

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