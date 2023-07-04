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Страны ШОС подписали Нью-Делийскую декларацию

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета глав государств организации подписали Нью-Делийскую декларацию. Это главный документ саммита.

Основные положения декларации:

  • Страны—участницы ШОС выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор политического и социально-экономического развития. Основой устойчивого развития международных отношений являются принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств;
  • Страны—участницы ШОС выступают за неукоснительное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия;
  • Страны—участницы ШОС считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок;
  • Страны—участницы ШОС подтверждают ненаправленность организации против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом;
  • Страны—участницы ШОС высказались за реализацию заинтересованными государствами-членами дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах;
  • Страны—участницы ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия.

23-й саммит Совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате. На встрече было принято решение о присоединении к ШОС Ирана. В ШОС также входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В 2024 году председательствовать в ШОС будет Казахстан.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «ШОС наводит телемосты».

Милена Костерева

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