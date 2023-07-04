Путин заявил, что народ РФ сплочен сейчас как никогда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что население России единым фронтом выступило против вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По словам главы государства, а настоящее время «народ России сплочен как никогда».

«В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован»,— сообщил господин Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеосвязи.

По его словам, граждане страны, российские общественные деятели и политики отказали организаторам вооруженного мятежа в поддержке и единодушно поддержали власти РФ. Президент полагает, что сейчас в российском обществе «можно наблюдать высокую ответственность за судьбу Отечества».

Владимир Путин также отдельно поблагодарил лидеров государств—членов ШОС за поддержку в ходе попытки мятежа. Глава государства заявил, что против России сейчас ведется гибридная война, но страна уверенно «противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была урегулирована: бойцы согласились уйти в полевые лагеря, сам господин Пригожин уехал в Белоруссию. На фоне этих событий Владимир Путин провел ряд телефонных с переговоров с иностранными коллегами, которые выразили поддержку президенту России.

Александр Кислов