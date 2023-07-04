Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа

Президент России Владимир Путин выступает на саммите ШОС в Нью-дели по видеосвязи. В своем выступлении он поблагодарил страны организации за поддержку в период мятежа ЧВК «Вагнер». Глава государства заявил, что против России сейчас ведется гибридная война, но страна уверенно «противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям».

«Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа»,— сказал президент.

Владимир Путин отметил, что в отношении России сейчас введены беспрецедентные по масштабу санкции. Эти ограничения, по мнению президента, — нелегитимные. Он заявил, что долгое время из соседней Украины создавали враждебное государство — «антироссию». «Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны»,— сказал он.

В то же время, подчеркнул Владимир Путин, ШОС привержена формированию «по-настоящему справедливого миропорядка», который основан на международном праве и принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была урегулирована: бойцы согласились уйти в полевые лагеря, сам господин Пригожин уехал в Белоруссию. На фоне этих событий Владимир Путин провел ряд телефонных с переговоров с иностранными коллегами, которые выразили поддержку президенту России.

23-й саммит Совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате. По итогам встречи в ШОС примут Иран. Также государства—члены организации в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации. В настоящее время в ШОС входят восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «ШОС наводит телемосты».