Туристам дали время на сбор

После отзыва законопроекта депутатов Госдумы о туристическом сборе созданием базы для этого механизма займется Минэкономики. Теперь сбор может быть закреплен в качестве налогового платежа, интегрированного в стоимость проживания. Участники рынка называют сбор несвоевременным налогом на отдых, там, где он сейчас принят в экспериментальном режиме, платеж удается собирать лишь с 20% путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовит свой вариант законопроекта о внедрении туристического сбора, рассказали “Ъ” три источника на рынке, знающие об этом от сотрудников министерства. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил “Ъ”, что Минэкономики работает над документом, но процесс будет длительным, и все моменты, вероятно, удастся согласовать не ранее конца 2023 года. Министерство, по его словам, инициировано работу в связи с запросами регионов, которые смогут сами устанавливать сумму сбора, а законопроект установит лишь предельную цифру, которая пока не определена. В Минэкономики “Ъ” не ответили.

Сейчас курортный сбор в качестве эксперимента существует в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях. К перечню регионов может присоединиться Санкт-Петербург, а в Крыму от механизма отказались. Сбор взимается с туристов за каждые сутки проживания и не включается в стоимость номера. Его платят преимущественно при заселении, операторами выступают средства размещения. В Сочи и Белокурихе курортный сбор установлен в 50 руб. в сутки, в Кисловодске — в 100 руб. Осенью 2022 года депутат Госдумы Андрей Марков представил законопроект, дающий всем регионам право введения курортного сбора в 100 руб., но 13 марта этого года документ был снят с рассмотрения.

По словам Алексея Волкова, законопроект депутатов Госдумы вызывал множество замечаний на стадии обсуждения, в частности из-за несвоевременности меры, которая могла привести к росту стоимости проживания в условиях перегретого рынка. Собеседник “Ъ” на туррынке связывает решение отложить внедрение туристического сбора с предстоящими в марте 2024 года выборами президента РФ. Принципиальных замечаний к предложенному депутатами механизму у бизнеса и чиновников не было, говорит источник “Ъ”.

Господин Волков считает, что Минэкономики может закрепить туристический сбор в законодательстве в качестве налогового платежа, чтобы интегрировать сбор в стоимость проживания.

Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян подсчитал, что при сборе в 100 руб. в сутки, который туристы заплатят за 50% ночей в коллективных средствах размещения, речь может пойти примерно о 13 млрд руб. в год. Но, отмечает господин Еремян, неизвестно, будет ли платеж одинаковым для клиента хостела за 500 руб. в день и гостя высокобюджетного отеля за 50 тыс. руб. в сутки.

Алексей Волков говорит, что средства от сбора планируется направлять в бюджеты муниципалитетов на развитие туристической инфраструктуры, создание культурных объектов и точек притяжения. По его мнению, собираемость средств должна увеличиться после придания правового статуса гостевым домам. Но член общественно-экспертного совета туристического нацпроекта Алексей Кожевников говорит, что в Краснодарском крае в 2022 году курортный сбор заплатил только каждый пятый гость. В целом он считает неудачным время для новых платежей, указывая, что средняя рентабельность гостиничного бизнеса, по данным ФНС за 2021 год, была 5,1%, а необходимый показатель для развития, по его мнению,— 20%.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов говорит, что в мире туристический сбор нужен для регулирования проблемы овертуризма, которую в основном создают иностранные туристы. А в России сбор напоминает некий налог на отдых, который берут с россиян, хотя еще недавно тех стимулировали при помощи «туристического кэшбэка», указывает он. Туроператоры, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, не поддерживают внедрение сбора, так как в экспериментальных регионах отельеры указывают на высокие административные затраты, очереди при заселении и имиджевые потери.

Александра Мерцалова