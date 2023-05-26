Курортному сбору дали отпуск

Правительство Санкт-Петербурга предложило сдвинуть сроки введения курортного сбора на 1 апреля 2024 года. Еще в марте начать программу предлагали с 1 августа текущего года. Представители гостиничного бизнеса отнеслись к предполагаемому переносу положительно. Но в целом идею сбора в городе восприняли скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект закона «О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга» опубликовали на сайте администрации города в разделе «Антикоррупционная экспертиза». Экспертизу документ будет проходить до 6 июня. После законопроект может быть внесен на рассмотрение в Законодательном собрании города.

Эксперимент формально начнется с 1 октября 2023 года. Однако до 31 марта 2024 году сумма сбора составит ноль рублей. Начиная с 1 апреля совершеннолетним туристам, которые остались в городе более чем на сутки, придется заплатить по 100 рублей за каждый день пребывания. Собирать деньги с гостей города будут сами отели, гостиницы, хостелы и иные объекты временного размещения в день заселения. Деньги будут перечисляться в городской бюджет — в специальный Фонд развития курортной инфраструктуры в месяц, следующий за отчетным. Собранные средства, как говорится в документе, потратят на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры города.

Схожий законопроект правительство опубликовало в марте, однако он так и не был внесен на рассмотрение в парламент. Предполагалось, что сбор начнется уже с 1 августа текущего года. Тогда эксперты прогнозировали, что за период до конца года Петербург заработает до 500 млн рублей. С критикой инициативы выступил Российский союз туриндустрии (РСТ). Президент союза Илья Уманский в апреле отправил письмо председателю Законодательного собрания Александру Бельскому, вице-губернаторам города Алексею Корабельникову и Валерию Москаленко. В обращении он отметил, что введение сбора может снизить туристическую привлекательность города и увеличить нагрузку на гостиничный бизнес. РСТ просил вернуться к рассмотрению законопроекта через год — после решения ряда проблем.

В пресс-службе комитета по развитию туризма комментировать перенос старта эксперимента отказались, сказав только, что законопроект изменился после его обсуждения. Кроме того, в ведомстве добавили, что пока не размещали официальную информацию, а заявление на эту тему должно сделать руководство города. Когда номер уже отправлялся в печать, новый законопроект с сайта администрации Петербурга неожиданно исчез.

«Несмотря на то, что введение курортного сбора в Санкт-Петербурге фактически отложили на восемь месяцев, кардинально это не снимает вопрос с повестки, соответственно, позиция туристического бизнеса, выступающего против его введения, остается неизменной. Мы считаем введение курортного сбора в Петербурге до того момента, как будут восстановлены въездные турпотоки, включая поток иностранных гостей, до состояния, которое было до пандемии, является несвоевременным и нецелесообразным. Любой подобный сбор является финансовым обременением для туристов, а значит, снижает в их глазах привлекательность города»,— прокомментировала директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерина Шадская. По ее мнению, введение сбора создаст городу негативный имидж, который может отпугнуть часть российских гостей.

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова считает, что перенос сроков — идея хорошая. Также она отмечает проблемы, которые будут сопровождать введение дополнительной платы для туристов. «Курортный сбор создаст дополнительную нагрузку на отели: на администраторов на ресепшен, на бухгалтерию»,— указывает госпожа Буйлова.

Надежда Ярмула