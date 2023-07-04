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Коммерсантъ FM
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Росфинмониторинг рассказал, когда операции с криптовалютой будут признавать отмыванием денег

Наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, является обязательным условием для привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя Росфинмониторинга.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем»,— сказал представитель Росфинмониторинга.

Он пояснил, что финансовыми операциями для легализации преступного дохода считаются операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

В июне 2023 года Верховный суд (ВС) России вынес постановление, по которому последовательные финансовые операции с криптовалютой, в том числе обналичивание биткоинов и конвертация в рубли, считаются легализаций денежных средств.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Биткойн разбирают в суде».

Олеся Павленко

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