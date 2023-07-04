Гладков: эвакуированным жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома в течение двух недель

Жителям Шебекинского городского округа, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР), будут предлагать вернуться в свои дома в течение двух недель. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков напомнил, что отселенные жители Шебекино не будут платить квартплату до 1 августа. К этому времени власти планируют восстановить тепловой контур в поврежденных из-за обстрелов домах.

Также губернатор сообщил, что за «систематическое невыполнение своих обязанностей», среди которых некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, уволен замгубернатора Константин Полежаев.

Из-за массовых обстрелов в Шебекино различные повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. До конца года власти региона планируют построить дома для тех, чье жилье было полностью уничтожено. В конце июня Вячеслав Гладков говорил, что после снижения интенсивности обстрелов в Шебекино вернулись 10% жителей.

Что рассказали беженцы из Шебекино и Новой Таволжанки — в репортаже «Ъ».

Олеся Павленко