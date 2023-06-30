Отселенные из-за обстрелов жители Шебекино не будут платить квартплату до 1 августа

Жителям приграничного города Шебекино и расположенных рядом с ним сел Новая Таволжанка и Архангельское не будут начислять квартплату до 1 августа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Людям, которые оставили свои дома из-за участившихся обстрелов со стороны Украины, не начисляют квартплату с начала июня. К середине месяца в 40-тысячном городе Шебекино оставалось менее 3 тыс. человек, остальные разъехались по пунктам временного размещения или родственникам. К сегодняшнему дню, по оценкам властей, в город вернулись порядка 10% от общего числа жителей.

Господин Гладков надеется, что к 1 августа все жители смогут вернуться в свои населенные пункты. Из-за массовых обстрелов только в Шебекино различные повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. До конца года власти планируют построить дома для тех, чье жилье было полностью уничтожено.

Также власти начисляют выплаты тем, кто покинул Шебекинский городской округ из-за обстрелов. По словам губернатора, вчера, 29 июня, 3 тыс. человек получили по 10 тыс. руб., а 30 тыс. человек — по 50 тыс. руб. Сегодня, 30 июня, по 10 тыс. руб. получат еще 780 человек, а 50 тыс. руб. начислят 5 тыс. человек.

О том, как боевые действия отражаются на приграничных российских регионах — в материале «Ъ» «Бизнес под огнем».

Сергей Толмачев, Воронеж