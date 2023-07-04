Гладков уволил замгубернатора Белгородской области за некачественное восстановление Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Полежаева. Его уволили что за «систематическое невыполнение своих обязанностей», среди которых некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

«За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за массовых обстрелов в Шебекино различные повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. К 1 августа власти региона хотят восстановить тепловой контур поврежденных домов, до конца года — планируют построить дома для тех, чье жилье было полностью уничтожено. В конце июня Вячеслав Гладков говорил, что после снижения интенсивности обстрелов в Шебекино вернулись 10% жителей. Сегодня власти сообщили, что начнут предлагать эвакуированным вернуться в свои дома.

Что рассказали беженцы из Шебекино и Новой Таволжанки — в репортаже «Ъ».