Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием самолетов по техническим причинам

Аэропорт Внуково по техническим причинам ввел ограничения на прием и вылет самолетов. Они будут действовать до 8:00, сообщили в Росавиации. Ряд рейсов перенаправлены в другие аэропорты или задержаны, следует из онлайн-табло Внуково.

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели с 5:10. В другие аэропорты направили шесть рейсов: три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево, еще по одному рейсу Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что всего было перенаправлено 14 рейсов.

Как следует из данных онлайн-табло, во Внуково также были задержаны 23 рейса, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорт между 6:00 и 9:00 утра.

В Росавиации добавили, что остальные аэропорты Москвы работают в штатном режиме. «Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей»,— сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника, один — в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки. По данным «РИА Новости», два беспилотника, которые сбили в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково.

Олеся Павленко