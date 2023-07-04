Кирпич лишают ведомственных отличий

Белый дом добивается унификации правил строительных госзакупок — после многолетнего периода регулирования условий типовых строительных контрактов на уровне министерств вопрос поднят на уровень правительства. Новое постановление Белого дома урегулирует вопросы взаимодействия заказчиков и подрядчиков — от перечня передаваемых документов до процедур приемки и оплаты работ. До сих пор понятных правил в отрасли не было, что приводило к приостановке торгов и расторжению контрактов — в правительстве рассчитывают, что новый документ повысит эффективность строительных закупок и повысит прозрачность за счет упрощения процедуры контроля, в том числе облегчив его автоматизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Заказчики и подрядчики с сентября 2023 года получат единые и понятные условия госконтрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту и сносу объектов капстроительства, следует из утвержденного правительством постановления №1066 от 29 июня. «Стройотрасль нуждалась в выравнивании баланса прав и обязанностей, которые заказчик устанавливал при подготовке проекта контракта»,— отмечают в правительстве.

Отметим, что это не первая попытка правительства стандартизировать процедуры закупок, в том числе в строительной отрасли. Закон о контрактной системе (ФЗ-44) предъявляет требования по подготовке стандартных требований к товарам и услугам, а для наиболее массовых видов закупок вводятся типовые условия контрактов (например, на оказание образовательных услуг для госслужащих, закупку лекарств или ремонт различного оборудования) — это позволяет снизить риски злоупотреблений со стороны заказчиков, ошибок при исполнении контрактов, а также повышает эффективность расходов бюджетных средств и снижает число нарушений благодаря автоматизации контроля. Ранее, напомним, в типовые условия госконтрактов внесли требования по срокам исполнения финансовых обязательств перед подрядчиками — для борьбы с неоплатой госзаказчиками товаров, работ и услуг (см. “Ъ” от 4 сентября 2020 года).

В строительных закупках типовые контракты также существовали, но до сих пор правила игры (условия типовых контрактов и сами документы) утверждали министерства. Их разрозненные приказы могли конфликтовать между собой, а также не содержали исчерпывающих требований к контрактам. В результате вопросы взаимодействия участников закупок до сих пор оставались неурегулированными — например, отсутствовали четкие правила и сроки рассмотрения заказчиком обращений и уведомлений подрядчиков. «При этом каждый заказчик, действуя по своему усмотрению, концентрировался только на том, что обязан подрядчик, не отражал информации о полноте необходимых документов, свидетельствующих о возможности начала строительства. Такой подход приводил и к отказам подрядчиков от участия в закупках, приостановке торгов, и к расторжению контрактов»,— поясняют в правительстве.

Постановление правительства четко прописывает условия об обязанностях и правах подрядчика, которые должны войти в контракт: выполнить предусмотренные контрактом работы в срок, обеспечить безопасность работ и возможность заказчику контролировать исполнение контракта, устранить нарушения и дефекты за свой счет, а также требовать от заказчика своевременного выполнения финансовых обязательств и уплаты неустоек в случае просрочки. Симметричные условия предусмотрены в части обязанностей и прав заказчика. Отдельно документ прописывает условия о гарантии качества работ и их результата, о цене контракта, возможностях изменения и расторжения контракта, а также о приемке и оплате выполненных работ.

Таким образом, документ отвечает на основной запрос строительной отрасли — установить единые, упорядоченные, прозрачные и заранее известные условия контрактов в сфере строительства, которые заказчик обязан включить в контракт, отмечает вице-премьер Марат Хуснуллин.

Диана Галиева