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Ветеран СВР не прошел таможню

Бывший высокопоставленный сотрудник ФТС получил восемь лет по коррупционному делу

К восьми годам колонии строгого режима Зюзинский райсуд Москвы приговорил бывшего главу службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС Максима Розсыпало. Перешедший на работу в таможню ветеран Службы внешней разведки (СВР) признан виновным в получении взяток. Деньги, как установили следствие и суд, господин Розсыпало брал с импортеров мебели, установив таксу в $700 за каждую фуру. В случае отказа платить таможенник, которого задержали с поличным, обещал бизнесменам создать проблемы с прохождением их груза через границу.

Максим Розсыпало

Максим Розсыпало

Фото: СКР

Максим Розсыпало

Фото: СКР

Зюзинский райсуд Москвы рассматривал коррупционное дело бывшего высокопоставленного таможенника с мая 2022 года. В итоге суд полностью согласился с доводами следствия, признав Максима Розсыпало, занимавшего должность и. о. главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС, виновным в получении взяток на общую сумму 1 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также осужденный, согласно решению суда, будет обязан выплатить штраф в размере 3 млн руб.

Дело в отношении высокопоставленного таможенника было возбуждено 14 августа 2021 года. Расследованием занималось Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Уже спустя несколько часов после возбуждения уголовного дела Максим Розсыпало был задержан с поличным сразу же после передачи ему взятки. По данным источников “Ъ”, тогда таможеннику под контролем оперативников было передано более $9 тыс. Деньги были предварительно помечены спецраствором, его следы сразу после задержания были обнаружены на ладонях господина Розсыпало. Уже 16 августа Дорогомиловский райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, отправил задержанного в СИЗО. Эта мера пресечения не менялась вплоть до приговора.

В тот же день фигуранту было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как выяснилось во время расследования, господин Розсыпало перешел в таможню после многолетней службы в СВР. На прежнем месте службы он неоднократно награждался, положительно характеризовался, а также имел статус ветерана СВР. Однако отличная репутация не помешала господину Розсыпало уже в органах таможни, как говорится в материалах уголовного дела, создать в мае 2021 года коррупционную схему. Он потребовал от бизнесменов, которые импортировали в Россию мебель, выплачивать по $700 с каждой фуры.

Деньги, по данным следствия, таможенник велел передавать ему ежемесячно «за непринятие дополнительных мер по проверке транспортных средств при прохождении таможенного контроля», а также «за общее покровительство». В случае несогласия господин Розсыпало, говорится в уголовном деле, угрожал создавать различного рода трудности при перевозке груза через границу.

Так как никаких противозаконных действий бизнесмены не совершали, они расценили предложение таможенника как вымогательство и обратились с заявлением в правоохранительные органы. После этого все разговоры и встречи сторон проходили уже под контролем оперативников и записывались, а когда наступил очередной срок выплаты денег, было принято решение о задержании подозреваемого.

Сам Максим Розсыпало вины ни на следствии, ни в ходе процесса не признал. Его защита намерена обжаловать приговор.

Владислав Трифонов

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