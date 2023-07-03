Новый турнир закрыли черные

Дебютный розыгрыш Global Chess League, нового соревнования Международной шахматной федерации (FIDE), в котором принимали участие так называемые франшизы, составленные из звезд шахмат — мужских и женских, запомнится прежде всего исключительной по драматизму концовкой. Финальное противостояние добралось до стадии «внезапной смерти», а ее героем оказался до этого проигрывавший партию за партией молодой датчанин Йонас Буль Бьерре, одолевший узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова и принесший победу своей команде Triveni Continental Kings.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Датчанин Йонас Буль Бьерре (в розовой майке) играет против узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова

Фото: Kamran Jebreili / AP Датчанин Йонас Буль Бьерре (в розовой майке) играет против узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова

Фото: Kamran Jebreili / AP

Амбициозный проект с призовым фондом $1 млн, запущенный Международной шахматной федерацией в партнерстве с компанией Tech Mahindra, собрал множество игроков со звучными именами. В дебютном турнире, который проходил в Дубае, приняли участие шесть команд-«франшиз», и в каждой было как минимум две-три настоящие суперзвезды. Но после финала в центре внимания оказался один из немногих участвовавших в Global Chess League шахматистов, про существование которого до нее среднестатистический болельщик, следящий лишь за тем, что происходит на топовом уровне, вряд ли знал.

Йонасу Булю Бьерре 19 лет. Формально он еще, конечно, очень молод, но в Дубае играли сразу несколько гроссмейстеров еще моложе датчанина, однако уже имеющие яркий послужной список и постоянно соревнующиеся — и часто довольно удачно — с элитой.

У Бьерре никаких заметных достижений до сих пор не было, а его рейтинг — 2624 — выглядел совсем уж неказисто на фоне рейтингов подавляющего большинства других игроков.

Но ему повезло очутиться в команде Triveni Continental Kings, которая в Global Chess League поразила всех своей живучестью. Она скверно стартовала на предварительном этапе, осев на дне турнирной таблицы, и вдобавок потеряла важное звено. Каждая «франшиза» состояла из шести игроков, среди которых обязательно должны быть две женщины. В Triveni эти слоты заполнили знаменитая россиянка Екатерина Лагно и опытная грузинка Нана Дзагнидзе. Но Дзагнидзе уже по ходу турнира снялась по «причинам персонального характера», и ее пришлось менять на менее матерую иранскую шахматистку Сару Хадем. В общем, комментаторам, работавшим на Global Chess League, хотелось уже похоронить шестерку, лидером которой был Левон Аронян — армянский гроссмейстер, представляющий США.

Но Triveni выдала роскошный финиш предварительного этапа, выиграв четыре матча подряд. И это не она оказалась отцеплена от финала, а котировавшиеся гораздо выше Alpine Warriors c лидером мирового рейтинга норвежцем Магнусом Карлсеном, Balan Alaskan Knights с россиянином Яном Непомнящим, бившимся в двух последних матчах за титул чемпиона мира — с Карлсеном и китайцем Дин Лижэнем, Ganges Grandmasters с предшественником Карлсена на шахматном троне индийцем Вишванатаном Анандом. А соперником Triveni в финальном противостоянии стала команда UpGrad Mumba Masters, в которой ведущие роли принадлежали французу Максиму Вашье-Лаграву и россиянину Александру Грищуку, вынужденному, так вышло, соперничать со своей супругой Лагно. И вот тут началось самое интересное, нечто такое, по сравнению с чем довольно занимательные перипетии предварительного этапа могли показаться жуткой преснятиной.

Основной частью финала были две встречи в быстрые шахматы — с контролем, применявшимся в регулярке. Если бы кто-то взял верх в обеих, следующей стадии не понадобилось бы. Но «франшизы» обменялись победами. Следовательно, пришлось переходить к двухраундовой стычке уже в блице. Но и тут получилась ничья. Так что дело дошло до заключительной стадии, предусмотренной правилами.

Ее назвали «внезапной смертью». Но еще подходят сравнения с футбольной серией пенальти — в тот момент, когда оппоненты нанесли уже по пять ударов и перестрелка идет до первого промаха. На этой стадии, чтобы определить пары противников, жеребьевкой выбирались номера досок.

Открывать «тай-брейк в тай-брейке» выпало пятым номерам — Саре Хадем и индийской шахматистке Харике Дронавалли. Партия вырулила к мирному исходу, раунд продолжился. За девушками за доску сели номера вторые, и Александр Грищук спас сложнейшую позицию против китайца Юй Янъи. Потом настала очередь Екатерины Лагно и Конеру Хампи, соотечественницы Дронавалли. Лагно очутилась в позиции не просто сложной, как у мужа, а практически проигранной, однако выпуталась. Так что жребий понадобилось тянуть опять, и когда выяснилось, что будут играть шестые номера, любой, кто смотрел финал, должен был решить, что Triveni обречена.

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров моложе Йонаса Буля Бьерре, ему 17, но его рейтинг выше на три десятка пунктов, а два года назад этот шахматист внес огромный вклад в триумф своей сборной на Всемирной шахматной олимпиаде. Но главное, что в Дубае Бьерре четырежды проиграл Синдарову.

Потом датчанин рассказывал, что перед партией его подбодрил Аронян. «Просто сражайся»,— сказал он своему вроде бы не имевшему никаких шансов, тем более черным цветом, партнеру. И Бьерре в острой Сицилианской защите сражался.

Дело дошло до заковыристого эндшпиля, смотревшегося равным. Во всяком случае, таким он был на взгляд Синдарова, предложившего ничью. Но Бьерре, для которого ничья была, по идее, за счастье, от нее отказался, шокировав всех зрителей. А вскоре Синдаров, округлив глаза, смотрел на то, как его забредший на край доски король залез в коробочку из чужих фигур и нарвался на мат.

Алексей Доспехов