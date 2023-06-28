Американский гроссмейстер проиграл в монополию

Федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури отклонил самый крупный иск в истории шахмат. Американский гроссмейстер Ханс Ниманн требовал взыскать $100 млн с группы ответчиков, главным из которых являлся лидер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) норвежец Магнус Карлсен, десять лет владевший званием чемпиона мира. Ниманн считал, что Карлсен, в прошлом году фактически обвинивший американца в читерстве, оклеветал его и, по сути, вместе с друзьями и бизнес-партнерами разрушил карьеру молодого шахматиста. Суд, однако, посчитал, что Ханс Ниманн не мог ссылаться, требуя возмещения ущерба, на антимонопольное законодательство и якобы имевший место сговор против него, поскольку как обычный игрок, не контролирующий действующую на рынке структуру, не подпадает под его действие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ханс Ниманн (справа) считает, что Магнус Карлсен фактически разрушил его спортивную карьеру, обвинив в читерстве

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour Ханс Ниманн (справа) считает, что Магнус Карлсен фактически разрушил его спортивную карьеру, обвинив в читерстве

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури обнародовал решение по самому крупному иску в истории шахмат. В нем американский гроссмейстер Ханс Ниманн, которому на прошлой неделе исполнилось 20 лет, требовал взыскать $100 млн с группы ответчиков. Главным среди них был лидер рейтинга Международной шахматной федерации норвежец Магнус Карлсен, в прошлом году отказавшийся от звания чемпиона мира, которым владел десять лет. Также в список попали контролируемая Карлсеном компания Play Magnus Group, крупнейшая в шахматах игровая платформа Chess.com, ее исполнительный директор Даниэль Ренш и знаменитый американский шахматист Хикару Накамура.

Иск был подан в октябре прошлого года по мотивам скандала, вызвавшего исключительный резонанс в шахматном сообществе и даже за его пределами. Его спровоцировали два подряд демарша Магнуса Карлсена. В сентябре 2022 года тогда еще формально обладавший чемпионским званием норвежец перед четвертым туром престижного супертурнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе (штат Миссури) вдруг снялся с соревнований. Этот шаг последовал за неожиданным поражением Карлсена от невысоко котировавшегося на его фоне Ханса Ниманна. Магнус Карлсен официально не объяснял причины отказа от выступлений, но довольно четко дал понять, что подозревает молодого американца в читерстве, то есть использовании подсказок.

История вскоре продолжилась на следующем заметном соревновании, проходившем уже в онлайн-формате,— Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Хансом Ниманном, Магнус Карлсен во второй раз шокировал публику. В партии он сделал всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщил, что сдается, и отключился от трансляции.

На этот раз, правда, намеками норвежец не ограничился, а прямо сказал, что не желает «играть против людей, которые занимались читерством в прошлом». Более того, он уточнил, что, по его мнению, Ниманн прибегал к нему «гораздо чаще», нежели следует из его признания.

Магнус Карлсен имел в виду интервью американца, в котором он признал, что действительно использовал подсказки в онлайн-партиях, но всего дважды и давным-давно, когда ему было 12 и 16 лет.

Шахматные эксперты, разумеется, заинтересовались биографией Ханса Ниманна, резко поднявшего свой рейтинг на рубеже предыдущего и нынешнего десятилетий. Но к единому мнению насчет того, насколько обоснованны слова Магнуса Карлсена, не представившего никаких прямых доказательств читерства, так и не пришли.

Правда, опубликованное через некоторое время после его повторного демарша исследование Chess.com однозначно говорило в пользу тех, кто Карлсена поддержал. Его выводы основывались на анализе партий Ханса Ниманна, сыгранных в последние годы. Резюме платформы представлялось шокирующим и напрочь опровергающим утверждения Ханса Ниманна. Ее эксперты констатировали, что, «весьма вероятно», Ниманн воспользовался «незаконной помощью» «более чем в ста онлайн-партиях», включая партии в рамках турниров с призовыми деньгами на кону.

В своем иске Ханс Ниманн, разумеется, обвинял ответчиков в клевете. А их выбор был не случайным. Хикару Накамура, первый по популярности среди шахматных стримеров, как указал Ниманн, во время своих стримов часто и активно защищал версию Магнуса Карлсена. Chess.com, которая в прошлом году приобрела Play Magnus Group, также использовала свой сайт для того, чтобы, по мнению Ниманна, доказывать его нечестность, пусть никаких конкретных фактов у нее так и не появилось.

Но наиболее любопытным пунктом иска был тот, в котором Ханс Ниманн настаивал, что в ситуации с ним имело место нарушение Акта Шермана, то есть американского антимонопольного законодательства.

Он полагал, что по инициативе Магнуса Карлсена с его реноме «короля шахмат», обеспечивающим авторитет и медийность, друзей и бизнес-партнеров норвежца была организована информационная кампания с целью опорочить перспективного гроссмейстера и разрушить его репутацию. Ее итогом был запрещенный Актом Шермана «групповой бойкот» Ниманна со стороны шахматного сообщества, а итогом бойкота — потеря им будущих доходов.

В иске Ханс Ниманн отметил, что на фоне скандала был внесен в черный список Chess.com и Play Magnus Group, а следовательно, лишился возможности играть в их коммерческих турнирах. Но этим проблемы отнюдь не ограничивались. От матча с Ниманном отказался его сверстник, талантливый немецкий шахматист Винсент Каймер, а организаторы супертурнира в голландском Вейк-ан-Зе (он состоялся в январе) отозвали приглашение для американца.

События 2023 года по большому счету подтверждают тезис американца о напрочь испорченной недоказанными обвинениями карьере. Еще совсем недавно он был востребованным шахматистом, нередко выступавшим в элитных и дорогих соревнованиях. В минувшие шесть месяцев Ханс Ниманн сыграл лишь в нескольких малозаметных, иногда полулюбительских турнирах вроде Кубка Казахстана (в апреле он был «гарнирным» мероприятием матча за вакантный титул чемпиона мира, в котором китаец Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего). При этом, как правило, его результаты в них были посредственными, а рейтинг американца упал ниже отметки 2700: ее принято считать показателем высочайшего уровня мастерства.

Именно на утверждении о том, что скандал и «групповой бойкот» повлияли на его профессиональные перспективы, в основном и базировалось требование о выплате астрономической суммы. Обосновывая ее, Ханс Ниманн в исковом заявлении написал, что, не пострадай его репутация, он «мог бы рассчитывать» на то, чтобы играть в 15 значимых турнирах в год. Он признался, что уже просто за приезд на такой турнир у его организаторов принято платить топовым шахматистам от $5 тыс. до $15 тыс. А призовые за победу на них достигают $100 тыс.

Помимо этого, Ханс Ниманн жаловался, что после прошлогоднего конфликта не может даже устроиться на работу преподавателем шахмат в школу с «хорошей репутацией» или заниматься стримерской деятельностью, так как зрители не видят в нем человека, заслуживающего доверия.

Между тем доводы гроссмейстера не произвели на суд никакого впечатления. Причем объясняя, почему иск был отклонен, судья Одри Флейссиг сообщила как раз о том, что Хансу Ниманну и его представителям не удалось доказать, что ему был нанесен серьезный материальный ущерб из-за нарушения антитрастового законодательства. А точнее, из вердикта суда следует, что Ниманн в принципе не мог ссылаться на него. Дело в том, что под это законодательство подпадают действия, направленные на ограничение конкуренции и наносящие ущерб рынку и его игрокам. В случае с шахматами эту роль выполняют не шахматисты, а компании и лица, «управляющие профессиональными шахматными турнирами или развлекательными шахматными платформами». Их же скандал никак не затронул.

Представители Магнуса Карлсена, естественно, не скрывали удовлетворения в связи с решением суда. Адвокат норвежца Крейг Рейзер сказал The Washington Post, что рад тому обстоятельству, что инстанция сорвала попытку Ханса Ниманна «получить необоснованное вознаграждение». Представители Ниманна уточнили, что, несмотря на неудачу, намерены продолжать судебное преследование Карлсена, правда, теперь сведя все обвинения лишь к клевете.

Алексей Доспехов