Пространство для скейтеров в парке 300-летия Санкт-Петербурга реконструируют за 115 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по благоустройству элементов благоустройства, расположенных на территории по адресу: Приморский проспект, д. 74. Речь идет о реконструкции скейт-парка в парке 300-летия Петербурга. Работы предлагается выполнить за 114,9 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Проект благоустройства этой территории разработала компания FK-Ramps. Существующую инфраструктуру планируется полностью перестроить, расположив рядом новую зону для катания, памп-трек, снаряды для воркаута и место для «тихого» отдыха со скамейками и навесом. В результате площадь парка вырастет более чем вдвое — до 4,6 тыс. кв. м.

Согласно техзаданию, к строительным работам предполагается приступить во второй половине лета, а завершить их — до конца октября 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный также объявил конкурс на проектирование крупнейшего в мире музея электротранспорта на Васильевском острове за 240 млн рублей.

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