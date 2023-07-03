«Будет сожжен очередной мост»

Надежд не так много — так в Кремле прокомментировали перспективу продления зерновой сделки. Срок ее действия истекает 17 июля. Москва не раз заявляла, что намерена выйти из соглашения, поскольку ее основные требования не выполняются. Между тем, как пишет Financial Times, в Евросоюзе намерены сделать России предложение, которое должно отчасти решить накопившиеся проблемы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что стороны в итоге договорятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Близится очередная дата продления или непродления зерновой сделки. Российские власти последние недели две как минимум грозятся прекратить всю эту историю уже раз и навсегда — за ненадобностью. Причем грозные заявления звучат достаточно часто. Может быть, даже слишком часто. Общий смысл такой: проблему глобального голода она не решает и вредит России — конкурирует с собственными поставками. И главное, что требования наши никто выполнять так и не собирается. Вывод ясен — шансы на продление, конечно, есть, но очень и очень небольшие.

Что касается вышеуказанного глобального голода, покупайте отечественное продовольствие — в Российской Федерации его достаточно — и себе хватит, и мир спасти. У нас же богатая страна, не так ли? Как известно, главное российское требование — возобновить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса. Однако выполнить его в настоящее время невозможно, ибо трубопровод взорван. И быстро его отремонтировать не получится.

Таким образом, основной камень преткновения — это вывод из-под санкций Россельхозбанка и подключение его к системе SWIFT. Financial Times сообщает, что Еврокомиссия предложила решение — банк создает дочернюю структуру, которая будет проводить соответствующие платежи, и ее не будут подвергать рестрикциям.

Непонятно, устроит ли это Москву. Скорее всего, она рассчитывает на нечто большее. Но вот главный бенефициар черноморской инициативы — Турция, доселе молчавшая — решил высказаться по данной теме. Анкара с пониманием относится к позиции партнера и готова сделать все возможное, чтобы мнение Кремля услышали. С высокой долей вероятности состоятся очередные переговоры.

Скорее всего, Россия даст в итоге себя уговорить. В первую очередь, чтобы не портить отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Время сейчас такое, что крайне нелогично разбрасываться партнерами.

Однако многое будет зависеть от того, куда пойдет эта страна в итоге. После президентских выборов возможны всякие изменения. С другой стороны, ликвидация зерновой сделки явно не улучшит российские переговорные позиции. Будет сожжен очередной мост. И надежды на разрядку международной напряженности останется еще меньше.

Отношения РФ и остального мира, причем не только западного, ухудшатся. Вот и бедные страны пострадают и обвинят в этом Россию. Но требования так или иначе выполняются, по крайней мере, бывшие партнеры реагируют — слышат. И даже пытаются предлагать решения. Вот и Турция подключается. Так что не все потеряно. Будем надеяться, что бедным все-таки помогут.

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