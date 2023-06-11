Зерновая сделка сохраняет злак вопроса

Евросоюз не хочет подключать Россельхозбанк к системе SWIFT. ООН пытается переубедить Брюссель, но пока безрезультатно. «Организация натыкается на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решение в западных столицах»,— заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Вместе с тем возвращение кредитной организации в SWIFT — одно из ключевых условий Москвы для продления зерновой сделки, которое входит в так называемую вторую часть соглашения. На выполнении требования настаивает и Турция: Анкара ведет переговоры с ЕС и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почему Россия продолжает добиваться снятия санкций с Россельхозбанка? И возможно ли это? “Ъ FM” обсудил эти вопросы с доцентом Финансового университета при правительстве Олегом Комоловым:

«Этот банк был ключевым финансовым институтом, который обслуживал экспортно-импортные операции, связанные с поставками аграрной продукции и удобрений. Это одна из системообразующих организаций, которая, находясь под санкциями, вносит некоторую дестабилизацию в устойчивость российской банковской системы. Поэтому зерновая сделка — это хорошая возможность несколько оживить этот сектор.

Ответ на вопрос, насколько это реализуемо, зависит от того, как складывается ситуация на фронтах политического противостояния между Россией и Западом. Разумеется, такое может быть осуществлено. Более того, Россельхозбанк уже совершал в апреле ряд сделок через американский JPMorgan Chase, но только под жестким надзором со стороны регулятора США.

России приходится идти на такие унизительные условия сделки, потому что альтернатив нет, нужно поставлять зерно на экспорт, иначе оно просто пропадет.

Его нет возможности перерабатывать внутри страны: нет ни достаточных складских мощностей, нет ни мощностей по переработке имеющегося сырья».

Евросоюз ранее заявлял, что не будет снимать ограничения с Россельхозбанка до конца конфликта России и Украины. Жесткая позиция Запада в этом вопросе не раз вызывала недовольство со стороны Москвы. Присутствие кредитной организации в санкционных списках значительно осложняет экспорт российского продовольствия.

Впрочем, Кремль не устраивает, как выполняются и другие аспекты зерновой инициативы. В частности, Россия требует разморозки импорта запчастей для своей сельхозтехники и экспорта удобрений.

Если к позиции Москвы не прислушаются, соглашение вряд ли будет пролонгировано в очередной раз, отметил главный редактор портала Agrotrend.ru Николай Лычев:

«Евросоюз явно не пойдет на подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, потому что это означает ревизию как минимум одного из пакетов ранее введенных санкций.

Тогда будет нарушен принцип целостности ограничений в отношении РФ. Другое дело, что со стороны ООН предлагалось обсудить вопрос косвенного подключения кредитной организации к SWIFT через какой-то из банков-контрагентов, находящихся в дружественных странах. Вот это может быть реализовано.

Что касается удобрений, то это вопрос о стабильной логистике, которая работает не так хорошо. Кроме того, сказываются и сами санкции. Часть контрагентов — те же банки, страховые компании, перестраховщики, трейдеры — не хотят иметь дела с Москвой по репутационным причинам.

Не видится ни политических, ни технических возможностей реализации так называемой второй части сделки даже в рамках меморандума с ООН, потому что она, в отличие от того же Евросоюза, не обладает властными рычагами для того, чтобы что-то из этого реализовать.

Из этого следует, в свою очередь, что Россия с учетом последних событий вокруг Каховской ГЭС выйдет из зерновой сделки, и она перестанет выполняться. Ведь мы много раз уже говорили, что не будем продлевать соглашение, даже выходили из него, но очень быстро всегда возвращались.

Вместе с тем практика показывает, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть возможность влиять на Москву и мотивировать ее изменить свое поведение, в том числе по линии параллельного импорта. Вот он нам критически важен, и турки знают, что у нас нет других каналов ввоза продукции».

Зерновую сделку летом 2022 года заключили Москва, Киев, Анкара и представители ООН. Инициатива предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции. Изначально планировалось, что соглашение будет автоматически продлеваться каждые четыре месяца. Однако в марте Москва пролонгировала его лишь на 60 дней, аналогичное решение было принято и в мае.

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Иван Хорушевский