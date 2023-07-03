SWIFT рассматривает варианты

«Дочку» Россельхозбанка могут подключить к SWIFT. Как пишет Financial Times, в Евросоюзе рассматривают такой вариант, чтобы Россия согласилась продлить зерновую сделку. Москва добивалась полной отмены санкций в отношении банка. При этом СМИ не раз сообщали, что стороны, вероятно, будут обсуждать альтернативные варианты. В мае в Кремле говорили, что в ходе переговоров обсуждались меры, аналогичные переподключению к SWIFT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Financial Times, у Россельхозбанка может появиться дочерняя структура. И она будет обрабатывать только платежи, связанные с поставками продовольствия. Этот вариант выглядит наиболее жизнеспособным, считает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«Задача с точки зрения Евросоюза видимо, состоит в том, чтобы отделить платежи за российское зерно и удобрения от всех прочих, потому что все-таки Россельхозбанк может совершать и другие. То есть, чтобы усилить контроль за санкционным комплаенсом, предлагается создать дочерний банк. В принципе, думаю, это ситуация win-win, когда и Россия может выполнить определенные требования и добиться выполнения своих требований. Может быть, это один из немногих общих знаменателей, которые нащупали Россия и остальной мир.

Безусловно, в идеальном для Москвы варианте было бы, чтобы Россельхозбанк полностью вывели из-под санкций, и он мог совершать любые платежи. Но будучи реалистами, мы понимаем, что вряд ли это сейчас возможно. За неимением лучшего, думаю, что создание "дочки" — это максимально возможный вариант, на который может рассчитывать наша страна. И это лучше, чем ничего, и чем та ситуация, которая сейчас существует, когда несчастные экспортеры зерна или удобрения российские вынуждены искать какие-то обходные пути или месяцами ждать индивидуальных разрешений на конкретные платежи».

Зерновая сделка действует до 17 июля. Москва грозится выйти из нее и указывает, что условия России не выполняются. По данным Financial Times, вариант с дочкой Россельхозбанка стали рассматривать из опасения, что Кремль действительно не станет продлевать соглашение. Но даже эта схема вызывает вопросы и противоречит общему подходу Евросоюза, отмечает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Проблема в том, что Россельхозбанк находится под санкциями, он полностью принадлежит государству. Соответственно, и его дочерние структуры будут перенимать тот же статус. Поэтому здесь явно есть сложности. Это идет вразрез с текущей санкционной политикой и подходом.

Только если они не сделают общий, они называют это словом derogation, конкретно для этой вновь созданной компании, и полностью как-то зациклят условия получения денег, их распределения и так далее. Могут быть и встречные условия по поводу того, что Европа, с одной стороны, будет платить за эту сельхозпродукцию. А, с другой, эти же деньги идут в бюджет России, а она использует данные средства для того, чтобы вести деятельность, которую ЕС не поддерживает.

Каких-то особых подвижек даже в случаях, когда ЕС что-то сильно нужно, не происходит либо они идут очень медленно. Евросоюз явно не будет торопиться в своих предложениях, они крайне долго принимают какие-то решения, которые идут вразрез с декларируемой целью остановить действия России на территории Украины».

“Ъ FM” попросил пресс-секретаря президента России прокомментировать переговоры вокруг Россельхозбанка. Дмитрий Песков отказался приводить детали. И заявил, что надежд на продление зерновой сделки не так много.

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Илья Сизов