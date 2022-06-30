В РАНХиГС нашли «мертвые души»

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау. Он обвиняется в мошенничестве: как считает следствие, ученый был причастен к хищению 21 млн руб. бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства в вуз более десятка человек. Претензии к господину Мау появились в ходе расследования уголовного дела, по которому проходят бывший замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев. Владимир Мау вины не признает, его защита, предлагавшая отпустить ученого под залог, считает, что оснований для домашнего ареста нет, и будет судебное решение обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Алексей Дудник (слева) защищал в суде Владимира Мау (справа) и от следствия, и от журналистов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Адвокат Алексей Дудник (слева) защищал в суде Владимира Мау (справа) и от следствия, и от журналистов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С решением процессуальных вопросов с ректором РАНХиГС Владимиром Мау следствие уложилось за один день. Утром 30 августа пришедшему по вызову следователя в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве ученому предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, после чего ходатайство о его помещении под домашний арест было направлено в Тверской суд столицы. Заседание было назначено на 16:00, однако началось спустя два часа — ректор и его адвокат Алексей Дудник все это время изучали материалы, представленные на процесс следствием. Господин Мау находился в медицинской маске, однако было заметно, что она ему в душном помещении мешала, и он время от времени то поправлял ее, то пытался снять, но возвращал на место.

Заседание началось с того, что судья Ксения Панова проверила личные данные обвиняемого, причем он передал председательствующей паспорт, а на уточняющий вопрос подтвердил, что работает ректором академии. После этого адвокат передал суду и попросил приобщить к делу две объемные папки, в которых, как пояснил господин Дудник, находятся грамоты с благодарностями за вклад в науку от президента и правительства РФ. Как известно, ректор РАНХиГС является одним из самых известных в России экономистов. Владимир Мау начал работу в правительстве РФ в 90-е годы, на посту советника он занимался экономическими реформами. В 2001 году стал действительным государственным советником России первого класса, в 2002 году Владимир Мау возглавил Академию народного хозяйства (при объединении с Академией государственной службы образовала РАНХиГС). В 2008 году Владимир Мау выступил одним из авторов новой стратегии развития России. Ее основы затем вошли в предвыборную программу Владимира Путина в 2012 году.

Сейчас занимает пост зампреда Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки, входит в состав Российского совета по международным делам. Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» 3-й и 4-й степени, орденами Александра Невского и Почета, другими наградами.

Адвокат Дудник также заявил ходатайство о закрытии процесса от журналистов, пояснив, что в ходе заседания им будут предоставлены медицинские справки о состоянии здоровья подзащитного, а такая информация не подлежит разглашению. Резко против выступила прокурор Гаянэ Григорян. «Никто не требует называть диагноз, здесь не консилиум»,— сказала она. Суд согласился с прокурором, и журналистов в зале оставили.

Затем госпожа Панова зачитала ходатайство следствия и другие предоставленные ГСУ документы. Из них следовало, что 28 июня в одно производство были объединены сразу несколько дел, в которых фигурируют бывший замминистра просвещения Марина Ракова, ректор Шанинки Сергей Зуев и их предполагаемые сообщники. После этого у обвиняемых были проведены обыски, а также между ними провели очные ставки. Что касается Владимира Мау, то, по данным следствия, он является активным участником преступной группы, расхищавшей бюджетные средства. Обосновывая необходимость его домашнего ареста, следствие указало, что он обвиняется в тяжком преступлении, имеет загранпаспорт, а на 2 июля купил билет на авиарейс в Турцию. «Существует вероятность, что он укроется в стране, экстрадиция из которой невозможна,— считают в ГСУ.— Его жена и дочь уже находятся за рубежом, и он может присоединиться к ним. Материальное положение позволяет ему покинуть место жительства». Кроме того, отметило следствие, оставаясь на свободе, ректор может оказать давление на своих подчиненных, которые являются свидетелями по делу.

Прокурор Григорян поддержала ходатайство, указав, что «домашний арест позволит контролировать местонахождение обвиняемого и оградить его от других участников расследования, которые от него зависят».

Как следует из оглашенных в суде документов, господина Мау уже несколько раз допрашивали в качестве свидетеля.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на образовательные программы (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило осенью прошлого года. Основным фигурантом этого дела является предполагаемый организатор преступной группы бывший замминистра просвещения Марина Ракова. По делу проходят ректор Шанинки Сергей Зуев, исполнительный директор вуза Кристина Крючкова, бывшие глава Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак.

Эпизод, к которому, по версии следствия, имеет отношение господин Мау, относится к 2018–2020 годам. По материалам дела, Владимир Мау, Марина Ракова и Сергей Зуев, занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор, в результате были заключены подложные договоры между РАНХиГС и рядом граждан, среди которых были и сотрудники Минпросвещения, о их фиктивном трудоустройстве. Ранее следствие говорило о 12 «мертвых душах». В результате они незаконно получали зарплату, чем и причинили РАНХиГС ущерб на сумму 21 млн руб.

Как следует из зачитанных в суде документов, о причастности господина Мау к этой истории в своих показаниях говорили госпожа Ракова, господин Зуев и другие фигуранты. Были допрошены и фиктивно трудоустроенные лица, которые якобы также подтвердили версию следствия. Некоторые из них утверждали, что были знакомы с ректором.

Фотогалерея Как прошло заседание суда по делу Владимира Мау Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау до 7 августа Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Владимир Мау (справа) стал новым фигурантом расследования, по которому также проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Согласно материалам дела, бюджетные средства были похищены при исполнении двух госконтрактов на выполнение научных и образовательных проектов, заключенных в 2019 году между Шанинкой и Фондом новых форм развития образования, который курировала Марина Ракова Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Также следствие полагает, что злоумышленники заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. В результате с 2018 по 2020 год они незаконно получали зарплату, чем и причинили академии ущерб Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Владимир Мау просил суд освободить его под залог 21 млн руб., именно эту сумму ему вменяют в вину Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото На суде Владимир Мау рассказал о своих научных достижениях, безупречной репутации, наличии ряда заболеваний и заявил об абсурдности обвинений в его адрес Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау до 7 августа Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Владимир Мау (справа) стал новым фигурантом расследования, по которому также проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Согласно материалам дела, бюджетные средства были похищены при исполнении двух госконтрактов на выполнение научных и образовательных проектов, заключенных в 2019 году между Шанинкой и Фондом новых форм развития образования, который курировала Марина Ракова Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Также следствие полагает, что злоумышленники заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. В результате с 2018 по 2020 год они незаконно получали зарплату, чем и причинили академии ущерб Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Владимир Мау просил суд освободить его под залог 21 млн руб., именно эту сумму ему вменяют в вину Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото На суде Владимир Мау рассказал о своих научных достижениях, безупречной репутации, наличии ряда заболеваний и заявил об абсурдности обвинений в его адрес Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Смотреть

Владимир Мау выступил против удовлетворения ходатайства следствия. Ученый снял маску, и, хотя говорил уверенно, было заметно, что он сильно нервничает. Подследственный заявил суду, что скрываться или как-то иначе противодействовать правосудию не намерен, а обвинение в свой адрес назвал «абсурдным». «Обратите внимание на мои допросы, я там все подробно пояснил следствию»,— сказал он, отметив, что люди, которые упоминаются в деле, к академии давно не имеют отношения. Господин Мау подчеркнул, что в последнее время не раз выезжал за рубеж, буквально на днях побывал в Армении и Турции, но скрываться не собирался, хотя о расследовании знал с самого начала.

«В понедельник я написал в правительство заявление об уходе в отпуск, но не указал, что он мне нужен для лечения,— сказал ректор.— Но я это ясно из моих документов… Я гарантирую, что не буду приближаться к фигурантам дела и посещать вуз». Господин Мау предложил отпустить его под залог «на сумму ущерба».

Адвокат Алексей Дудник поддержал своего подзащитного и также попросил о залоге. Кроме того, он указал, что с 27 по 29 июня по делу проходили обыски, но никакого компромата на Владимира Мау найдено не было. 29 июня, отметил защитник, между Владимиром Мау и Мариной Раковой была проведена очная ставка, но уже на следующий день ученый по звонку следователя, хотя такой способ вызова противоречит процессуальным нормам, сам пришел для предъявления ему обвинения, поскольку скрываться не собирается.

Однако суд посчитал более убедительными доводы следствия и отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа. Проживать он будет в своей квартире на Трубной улице. Из суда ученого увезли на серебристой полицейской Skoda. Его адвокат заявил, что будет обжаловать судебное решение.

В пресс-службе РАНХиГС ограничились коротким комментарием: «Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию».

Владислав Трифонов