Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием у банка чистой прибыли, говорится на портале раскрытия информации. Годовое собрание акционеров ВТБ состоится 30 июня в заочной форме.

В 2022 году ВТБ получил рекордные убытки — 756,8 млрд руб. по РСБУ, а также 613 млрд руб. по МСФО. В 2023-м банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам, получить прибыль в размере от 327 млрд руб. до 400 млрд руб.

Член правления банка Дмитрий Пьянов еще в апреле говорил, что выплата дивидендов по итогам прошлого года не планируется. По его словам, в 2024 году по итогам «нового рекордного» по прибыли 2023-го, по ожиданиям ВТБ, группа также будет ограничена в выплате дивидендов.

О финансовых показателях банка — в публикации «Ъ» «ВТБ отчитался за потери всего сектора».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...