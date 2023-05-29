Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием у банка чистой прибыли, говорится на портале раскрытия информации. Годовое собрание акционеров ВТБ состоится 30 июня в заочной форме.

В 2022 году ВТБ получил рекордные убытки — 756,8 млрд руб. по РСБУ, а также 613 млрд руб. по МСФО. В 2023-м банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам, получить прибыль в размере от 327 млрд руб. до 400 млрд руб.

Член правления банка Дмитрий Пьянов еще в апреле говорил, что выплата дивидендов по итогам прошлого года не планируется. По его словам, в 2024 году по итогам «нового рекордного» по прибыли 2023-го, по ожиданиям ВТБ, группа также будет ограничена в выплате дивидендов.

О финансовых показателях банка — в публикации «Ъ» «ВТБ отчитался за потери всего сектора».

Лаура Кеффер