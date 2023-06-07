Чистая прибыль ВТБ по МСФО за четыре месяца года составила 208,5 млрд рублей

Банк ВТБ представил финансовые результаты в соответствии с МСФО за январь-апрель 2023 года. Чистая прибыль группы за этот период составила 208,5 млрд руб. За апрель ВТБ заработал 61,8 млрд руб.

По состоянию на конец апреля объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 18,5 трлн руб. Относительно начала года показатели выросли на 6,3% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки — на 4,5%). Чистые процентные доходы банка за первые четыре месяца 2023 года составили 233,6 млрд руб., чистые комиссионные доходы — 60,2 млрд руб. (данные за аналогичный период прошлого года ВТБ не раскрывает).

Объем кредитов, выданных физлицам, по итогам четырех месяцев вырос на 5,8% до 5,9 трлн руб., юрлицам — на 3,9% с учетом корректировки, до 12,5 трлн руб. Совокупный объем средств клиентов ВТБ увеличился на 5,3% с учетом корректировки, до 19,8 трлн руб.

В 2022 году ВТБ получил рекордные убытки — 756,8 млрд руб. по РСБУ, а также 613 млрд руб. по МСФО. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошедший год. В 2023-м банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам, получить прибыль в размере от 327 млрд руб. до 400 млрд руб.

Милена Костерева