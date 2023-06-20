Израиль вспомнил о «Защитной стене»

В Израиле все активнее звучат призывы расширить масштабы военной операции на Западном берегу реки Иордан. Это происходит на фоне роста числа терактов. Очередной произошел во вторник. Погибли четверо израильтян. Это стало местью палестинских группировок за прошедшую накануне операцию израильской армии в Дженине, в ходе которой погибли шестеро палестинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad, Reuters Фото: Ammar Awad, Reuters

Четверо израильтян погибли во вторник в результате теракта на заправочной станции у поселения Эли на Западном берегу реки Иордан. Еще четверо получили ранения. Террористы были ликвидированы — один на месте, второй во время операции по горячим следам. Представитель палестинского движения «Хамас» Хазем Кассем заявил, что теракт — «ответ на преступления оккупантов в Дженине». По его словам, палестинцы продолжат борьбу против оккупации. Столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности произошли во вторник и в других районах Западного берега.

А накануне силы Армии обороны Израиля и пограничной полиции зашли в палестинский город Дженин на Западном берегу реки Иордан, чтобы задержать двух боевиков. Однако все пошло не по плану. Завязалась перестрелка. А уже при выходе израильтян из Дженина один из их военных джипов наехал на взрывное устройство и получил повреждения. Эвакуация раненых солдат обернулась новыми столкновениями. Впервые с 2000-х годов Израиль задействовал на Западном берегу боевые вертолеты. Итог операции: шестеро погибших палестинцев, в том числе 15-летний подросток, и более 90 пострадавших. Ранения получили и семеро израильтян — военные и полицейские.

Операция в Дженине стала одной из многих, проведенных израильскими силами безопасности на Западном берегу с мая 2022 года, когда Израиль объявил о начале антитеррористической кампании «Волнорез» в ответ на серию терактов на его территории. Однако число нападений с тех пор не уменьшилось. С начала года в результате терактов погибли более 20 человек — как израильтян, так и иностранцев. В ходе израильских антитеррористических операций были убиты свыше 160 палестинцев.

И ситуация только накаляется.

В Израиле все активнее обсуждают возможность полномасштабных военных операций на Западном берегу, аналогичных операции «Защитная стена», проведенной весной 2002 года.

Тогда израильтяне вошли во все палестинские города на Западном берегу, включая административную столицу Палестины Рамаллу, где заблокировали резиденцию тогдашнего лидера Ясира Арафата.

«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и наносить удары по террористам, где бы они ни были. Все варианты на столе»,— заявил по результатам операции в Дженине министр обороны Израиля Йоав Галант. А сразу после теракта в Эли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал совещание для оценки оперативной ситуации.

Еще в понедельник израильская газета «Гаарец» сообщила, что Служба общей безопасности («Шабак») выступает за расширение масштабов операции на Западном берегу, руководствуясь двумя причинами. Первая: растет качество взрывных устройств, используемых палестинцами. Вторая и главная: существуют опасения, что хаос в сфере безопасности на севере Западного берега распространится и на другие районы в зоне ответственности палестинской администрации. В Израиле уже давно высказывают опасения по поводу ослабления позиций президента Палестины Махмуда Аббаса, которому исполнилось 87 лет, и возглавляемого им движения «Фатх». Они фактически не контролируют ситуацию не только в секторе Газа, где власть еще в 2007 году захватило движение «Хамас», но и на Западном берегу.

«Гаарец» отмечает, что палестинская администрация не осмеливается размещать свои силы безопасности в Дженине и Наблусе, а вакуум заполняют новые радикальные группировки, организованные местными лидерами. Например, возникшая прошлой осенью в Наблусе группа «Львиное логово» и мгновенно завоевавшая популярность среди арабской молодежи благодаря рекламе своей деятельности в соцсетях. Эти группировки поддерживаются палестинскими движениями «Хамас» и «Исламский джихад», которые всегда были оппонентами «Фатха». Новое поколение палестинцев не помнит «Защитную стену» и считает, что руководство Палестины погрязло в коррупции и бездействует. Фактически им нечего терять — экономическая ситуация ухудшается, перспектив нет, а решение палестино-израильского конфликта мирным путем кажется уже нереальным.

В отличие от «Шабак» израильские военные пока надеются обойтись без расширения военной операции, опасаясь, что она затянется, потребует серьезных ресурсов для зачистки территорий и установления контроля над ними и приведет к большому числу жертв. Кроме того, это вызовет сильнейшую международную критику в адрес Израиля и разрушит надежды на нормализацию отношений с арабскими странами. К примеру, ОАЭ, установившие с Израилем дипломатические контакты, постоянно критикуют его военные операции. И, по оценкам экспертов, сотрудничество уже не развивается столь активно.

Арабские страны опасаются новой эскалации. И она уже многим кажется неизбежной.

В частности, об этом пишут эксперты Израильского исследовательского института национальной безопасности (INSS). По их мнению, модель операций в рамках кампании «Волнорез», основанная на точечных разведывательных и диверсионных операциях, позволяет добиться впечатляющих тактических успехов, но не в состоянии оказать стратегическое воздействие — число терактов и жертв растет. «Правильной будет подготовка широкой военной операции в районе Дженина с его окружением и полной изоляцией на ограниченный период времени и вводом в этот район крупной и значительной военной силы с целью демонтажа террористической инфраструктуры в этом районе и подготовка условий для возвращения Палестинской администрации к более эффективному контролю над территорией»,— говорится в одной из статей INSS. В то же время другие эксперты института указывают, что проходившая в 2002 году операция «Защитная стена» хоть и была во многом успешна, не смогла положить конец террору. Снизить волну терактов в середине 2000-х удалось благодаря совокупности факторов — усилению позиций палестинской администрации во главе с Махмудом Аббасом, активизации (хотя и ненадолго) мирного процесса, экономическому развитию палестинской территории. Всего этого не существует в данный момент, а палестинцы уже ни на что не надеются. Кроме того, стало более радикальным и израильское общество, расширяется поселенческая активность на оккупированных территориях.

Только в воскресенье израильский кабинет министров разрешил упростить механизм одобрения строительства в еврейских поселениях на Западном берегу. Было также объявлено о планах утвердить там строительство около 4,5 тыс. новых единиц жилья. В ответ палестинцы объявили о бойкоте планировавшегося на понедельник заседания совместного палестино-израильского экономического комитета, не собиравшегося несколько лет. Его созыв долго лоббировали США. Неслучайно Вашингтон одним из первых высказал обеспокоенность решениями израильского правительства, принятыми как раз накануне визита в Израиль и Палестину старшего дипломата Госдепартамента США Барбары Лиф.

Марианна Беленькая