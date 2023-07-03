Технологическая долина ИТМО Хайпарк получила первого резидента

IT-компания «ОБИТ» станет первым стратегическим партнером научно-образовательного центра ИТМО Хайпарк в строящемся городе-спутнике Южный. Соответствующий договор заключен в понедельник, 3 июля. Подписи под ним поставили генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров и гендиректор ООО «ОБИТ» Андрей Гук.

По данному соглашению на территории Южного построят Центры обработки данных (ЦОД) — здания для хранения и обработки данных как резидентов проекта ИТМО Хайпарк, так и компаний из других регионов РФ.

Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. «ОБИТ» получит в аренду земельный участок под строительство ЦОД.

«Ъ-СПб» писал, что строительство научно-образовательного центра ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга может вырасти на 9 млрд рублей — до 50 млрд руб.

Подробнее о проекте — в материале «Город-спутник Южный подтягивает партнеров».

Татьяна Князькова

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