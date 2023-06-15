Стоимость центра ИТМО Хайпарк под Петербургом может вырасти на 9 млрд рублей

Строительство научно-образовательного центра ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга может вырасти до 50 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее проект оценивался в 41 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Студия 44» Фото: «Студия 44»

«Мы старались уложиться в этот объем, но в связи с ростом цен на строительные материалы, энергетическую инфраструктуру и работы итоговая сумма увеличится»,— сообщил господин Назаров изданию «Ведомости».

ИТМО Хайпарк — строящийся научно-образовательный и инновационный центр на базе Национального университета ИТМО, который планируется начать вводить в эксплуатацию в 2024-2025 годах. Главный корпус будет выполнен в виде единого ансамбля из девяти зданий общей площадью 32,7 тыс. кв. м, где, кроме учебных помещений и лабораторий, будут открыты фудкорт, книжные и сувенирные магазины, конгресс-зал на 2 тыс. человек и парковки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Сбер профинансирует строительство Station A в ИТМО Хайпарк.

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