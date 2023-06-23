Город-спутник Южный подтягивает партнеров

Начало реализации стратегического проекта Санкт-Петербурга по созданию города-спутника Южный его участники на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме подкрепили подписанием ряда соглашений с представителями разных сфер бизнеса. Таким образом Южный привлекает крупных игроков рынка телекоммуникаций, финансовой сферы и водного кластера, чтобы стать площадкой для осуществления инновационных и прогрессивных национальных программ и проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», и Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник Южный», на подписании соглашения о финансировании первой очереди города-спутника Южный

Фото: пресс-служба ООО «Город-спутник „Южный“» Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», и Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник Южный», на подписании соглашения о финансировании первой очереди города-спутника Южный

Фото: пресс-служба ООО «Город-спутник „Южный“»

Как отметил генеральный директор ООО «Город-спутник "Южный"» Сергей Хромов, реализация проекта подходит к крайне важному этапу, на котором необходимо выстроить взаимодействие всех акторов. Это единственный во всей России проект, где на территории более 2 тыс. га создается новый многофункциональный район с рабочими местами, самодостаточной социальной и досуговой инфраструктурой. В проекте запланированы самые современные стандарты градостроительства и урбанистики. Комплексное развитие данной территории осуществляется по модели, предусматривающей различные сценарии и перспективы развития транспортного, экономического, инженерного и инфраструктурного каркасов города-спутника.

Инноград под Петербургом

На территории Южного строится научно-образовательный и инновационный центр ИТМО Хайпарк на базе Университета ИТМО. Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов и «Технологической долины» с бизнес-парком для технологических компаний. Общая площадь территории — 86 га. Сдача первой очереди, куда войдут главный учебный корпус со студенческим клубом, два корпуса общежитий и теплоцентр, запланирована на конец 2025 года.

На ПМЭФ-2023 был заявлен технологический партнер ИТМО Хайпарка — компания «Ростелеком», которая планирует организовать на территории инновационного комплексного центра узел связи и соединить его с действующими узлами двумя оптоволоконными линиями (основной и резервной).

Договор о партнерстве подписали вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров. При необходимости телекоммуникационный партнер проекта предоставит резидентам ИТМО Хайпарка услуги информационной безопасности и телекоммуникационные сервисы, в том числе телефонию, интернет, видеонаблюдение и каналы передачи данных.

По мнению Александра Логинова, создание такого мощного инновационно-технологического кластера рядом с Санкт-Петербургом позволит городу значительно укрепить свои позиции как одного из IT-лидеров. Надежные инфраструктурные решения — один из ключевых аспектов полномасштабного развития иннограда. «Ростелеком» имеет большой опыт в строительстве оптических сетей и готов обеспечить бесперебойность оказываемых услуг»,— заверяет господин Логинов.

Андрей Назаров не сомневается в надежности партнера. «По своей идеологии ИТМО Хайпарк — это не просто кампус Университета ИТМО с технодолиной, где будут располагаться современные производства и офисы IT-ориентированных компаний, это платформа для инноваций, для внедрения новейших российских разработок на всех этапах строительства и эксплуатации,— выражает уверенность руководитель инновационного центра.— "Ростелеком" создаст базисную платформу для новейшей инфраструктуры, отвечающей нашим потребностям».

Одной из задач «ИТМО Хайпарка» будет коммерциализация научных и инновационных достижений Университета ИТМО и других технических вузов страны. Здесь будут поддерживать существующие и создавать новые высокотехнологичные предприятия для роста цифровой экономики России, развивать инновационные проекты и способствовать выводу на международный рынок инновационных российских продуктов.

До конца 2024 года «Ростелеком» организует строительство магистрального кабеля, а также решит вопросы по организации узла магистрали.

Надежное финансирование

На возведение жилья города-спутника Южный финансирование выделяет «Сбер». Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» и ООО «"Застрой" Спецзастройщик» подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания привлечет средства на строительство первого этапа жилой застройки города-спутника Южный.

Площадь первой очереди проекта комплексного освоения территории города-спутника Южный составляет 78 га с площадью квартир около 210 тыс. кв. м. Договор со «Сбером» предполагает трехлетнее взаимодействие застройщика с банком в рамках финансирования деятельности девелопера. Для осуществления первого этапа строительства проекта планируется открытие рамочной кредитной линии на сумму 26 млрд рублей и банковских гарантий на 11 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано между Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк» и ООО «"Застрой" Спецзастройщик».

Председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо сообщил, что, помимо непосредственно банковских услуг, участники соглашения обсуждают возможности интеграции в проекты в рамках создания города-спутника Южный технологий Сбера и сервисы его партнеров для формирования условий комфортной жизни и отдыха людей.

Сергей Хромов убежден, что сотрудничество со «Сбером» даст мощный импульс развитию города-спутника. «Банк накопил внушительный опыт как управления финансовыми ресурсами и продуктами, так и внедрения интеллектуальных систем в проекты территориального развития, что особенно актуально при реализации современного проекта комплексного развития»,— подчеркивает он.

Еще одно соглашение было подписано между ООО «Город-спутник "Южный"» и АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге». Оно подразумевает привлечение инвесторов, девелоперов и подрядчиков к реализации проекта города-спутника. Подписи под документом поставили генеральный директор АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» Андрей Самонов и генеральный директор ООО «Город-спутник "Южный"» Сергей Хромов.

Текущий статус

В настоящее время в городе-спутнике Южный начинаются полномасштабные строительные работы по строительству второго кампуса Университета ИТМО. Близится к завершению создание инженерной инфраструктуры. На площадке ведутся работы по строительству первой очереди кампуса. Подрядчиком выступает компания «Политехстрой». Параллельно ведется проектирование второго и третьего этапов инновационного центра.

К строительству первой очереди жилой части города-спутника компания ООО «"Застрой" Спецзастройщик» планирует приступить до конца этого года.

Первые жилые кварталы города-спутника — часть масштабного проекта по созданию устойчивого развивающегося города, где качественная городская среда сочетается с разнообразием социальной и коммерческой инфраструктуры, и где наряду с жильем будут создаваться места приложения труда для высококвалифицированных специалистов на высокотехнологичных инновационных производствах.

Город-спутник Южный — новый район Санкт-Петербурга, создаваемый на территории в 2 тыс. га. Общий объем застройки составит около 10 млн кв. м, из которых 3,8 млн отводится под жилье, 928 тыс. — под деловую застройку, 1,2 млн — под социальные объекты, 470 тыс. — под промышленные объекты. 302 га займут бульвары, скверы и сады, 147 га — парковые зоны. На территории 86 га будет расположен ИТМО Хайпарк — совместный проект правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник "Южный"» и Университета ИТМО. Перспективная численность населения города-спутника — 135 тыс. человек. В новом районе будет создано 40 тыс. рабочих мест.

Александра Тен