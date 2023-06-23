Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Город-спутник Южный подтягивает партнеров

Проект

Начало реализации стратегического проекта Санкт-Петербурга по созданию города-спутника Южный его участники на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме подкрепили подписанием ряда соглашений с представителями разных сфер бизнеса. Таким образом Южный привлекает крупных игроков рынка телекоммуникаций, финансовой сферы и водного кластера, чтобы стать площадкой для осуществления инновационных и прогрессивных национальных программ и проектов.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», и Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник Южный», на подписании соглашения о финансировании первой очереди города-спутника Южный

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», и Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник Южный», на подписании соглашения о финансировании первой очереди города-спутника Южный

Фото: пресс-служба ООО «Город-спутник „Южный“»

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», и Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник Южный», на подписании соглашения о финансировании первой очереди города-спутника Южный

Фото: пресс-служба ООО «Город-спутник „Южный“»

Как отметил генеральный директор ООО «Город-спутник "Южный"» Сергей Хромов, реализация проекта подходит к крайне важному этапу, на котором необходимо выстроить взаимодействие всех акторов. Это единственный во всей России проект, где на территории более 2 тыс. га создается новый многофункциональный район с рабочими местами, самодостаточной социальной и досуговой инфраструктурой. В проекте запланированы самые современные стандарты градостроительства и урбанистики. Комплексное развитие данной территории осуществляется по модели, предусматривающей различные сценарии и перспективы развития транспортного, экономического, инженерного и инфраструктурного каркасов города-спутника.

Инноград под Петербургом

На территории Южного строится научно-образовательный и инновационный центр ИТМО Хайпарк на базе Университета ИТМО. Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов и «Технологической долины» с бизнес-парком для технологических компаний. Общая площадь территории — 86 га. Сдача первой очереди, куда войдут главный учебный корпус со студенческим клубом, два корпуса общежитий и теплоцентр, запланирована на конец 2025 года.

На ПМЭФ-2023 был заявлен технологический партнер ИТМО Хайпарка — компания «Ростелеком», которая планирует организовать на территории инновационного комплексного центра узел связи и соединить его с действующими узлами двумя оптоволоконными линиями (основной и резервной).

Договор о партнерстве подписали вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров. При необходимости телекоммуникационный партнер проекта предоставит резидентам ИТМО Хайпарка услуги информационной безопасности и телекоммуникационные сервисы, в том числе телефонию, интернет, видеонаблюдение и каналы передачи данных.

По мнению Александра Логинова, создание такого мощного инновационно-технологического кластера рядом с Санкт-Петербургом позволит городу значительно укрепить свои позиции как одного из IT-лидеров. Надежные инфраструктурные решения — один из ключевых аспектов полномасштабного развития иннограда. «Ростелеком» имеет большой опыт в строительстве оптических сетей и готов обеспечить бесперебойность оказываемых услуг»,— заверяет господин Логинов.

Андрей Назаров не сомневается в надежности партнера. «По своей идеологии ИТМО Хайпарк — это не просто кампус Университета ИТМО с технодолиной, где будут располагаться современные производства и офисы IT-ориентированных компаний, это платформа для инноваций, для внедрения новейших российских разработок на всех этапах строительства и эксплуатации,— выражает уверенность руководитель инновационного центра.— "Ростелеком" создаст базисную платформу для новейшей инфраструктуры, отвечающей нашим потребностям».

Одной из задач «ИТМО Хайпарка» будет коммерциализация научных и инновационных достижений Университета ИТМО и других технических вузов страны. Здесь будут поддерживать существующие и создавать новые высокотехнологичные предприятия для роста цифровой экономики России, развивать инновационные проекты и способствовать выводу на международный рынок инновационных российских продуктов.

До конца 2024 года «Ростелеком» организует строительство магистрального кабеля, а также решит вопросы по организации узла магистрали.

Надежное финансирование

На возведение жилья города-спутника Южный финансирование выделяет «Сбер». Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» и ООО «"Застрой" Спецзастройщик» подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания привлечет средства на строительство первого этапа жилой застройки города-спутника Южный.

Площадь первой очереди проекта комплексного освоения территории города-спутника Южный составляет 78 га с площадью квартир около 210 тыс. кв. м. Договор со «Сбером» предполагает трехлетнее взаимодействие застройщика с банком в рамках финансирования деятельности девелопера. Для осуществления первого этапа строительства проекта планируется открытие рамочной кредитной линии на сумму 26 млрд рублей и банковских гарантий на 11 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано между Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк» и ООО «"Застрой" Спецзастройщик».

Председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо сообщил, что, помимо непосредственно банковских услуг, участники соглашения обсуждают возможности интеграции в проекты в рамках создания города-спутника Южный технологий Сбера и сервисы его партнеров для формирования условий комфортной жизни и отдыха людей.

Сергей Хромов убежден, что сотрудничество со «Сбером» даст мощный импульс развитию города-спутника. «Банк накопил внушительный опыт как управления финансовыми ресурсами и продуктами, так и внедрения интеллектуальных систем в проекты территориального развития, что особенно актуально при реализации современного проекта комплексного развития»,— подчеркивает он.

Еще одно соглашение было подписано между ООО «Город-спутник "Южный"» и АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге». Оно подразумевает привлечение инвесторов, девелоперов и подрядчиков к реализации проекта города-спутника. Подписи под документом поставили генеральный директор АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» Андрей Самонов и генеральный директор ООО «Город-спутник "Южный"» Сергей Хромов.

Текущий статус

В настоящее время в городе-спутнике Южный начинаются полномасштабные строительные работы по строительству второго кампуса Университета ИТМО. Близится к завершению создание инженерной инфраструктуры. На площадке ведутся работы по строительству первой очереди кампуса. Подрядчиком выступает компания «Политехстрой». Параллельно ведется проектирование второго и третьего этапов инновационного центра.

К строительству первой очереди жилой части города-спутника компания ООО «"Застрой" Спецзастройщик» планирует приступить до конца этого года.

Первые жилые кварталы города-спутника — часть масштабного проекта по созданию устойчивого развивающегося города, где качественная городская среда сочетается с разнообразием социальной и коммерческой инфраструктуры, и где наряду с жильем будут создаваться места приложения труда для высококвалифицированных специалистов на высокотехнологичных инновационных производствах.

Город-спутник Южный — новый район Санкт-Петербурга, создаваемый на территории в 2 тыс. га. Общий объем застройки составит около 10 млн кв. м, из которых 3,8 млн отводится под жилье, 928 тыс. — под деловую застройку, 1,2 млн — под социальные объекты, 470 тыс. — под промышленные объекты. 302 га займут бульвары, скверы и сады, 147 га — парковые зоны. На территории 86 га будет расположен ИТМО Хайпарк — совместный проект правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник "Южный"» и Университета ИТМО. Перспективная численность населения города-спутника — 135 тыс. человек. В новом районе будет создано 40 тыс. рабочих мест.

Александра Тен

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...