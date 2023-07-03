В поселке Белая Березка Брянской области из-за обстрела загорелись два дома

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного Трубчевского района. Под артиллерийский обстрел на этот раз попал поселок Белая Березка, расположенный рядом с границей.

Пострадавших нет, но в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил господин Богомаз.

В последние раз брянские власти сообщали об обстреле территории региона в пятницу, 30 июня. Тогда снаряды упали в селе Новые Юрковичи Климовского района. В середине июня ВСУ обстреляли деревню Грудская Севского района Брянской области — в результате минометного обстрела пострадали два человека.

Брянская область, как и другие приграничные области России, подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действуют режим повышенного уровня террористической опасности и средний уровень реагирования. В начале мая в регионе потерпела крушение авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж