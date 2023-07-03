Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В поселке Белая Березка Брянской области из-за обстрела загорелись два дома

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного Трубчевского района. Под артиллерийский обстрел на этот раз попал поселок Белая Березка, расположенный рядом с границей.

Пострадавших нет, но в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил господин Богомаз.

В последние раз брянские власти сообщали об обстреле территории региона в пятницу, 30 июня. Тогда снаряды упали в селе Новые Юрковичи Климовского района. В середине июня ВСУ обстреляли деревню Грудская Севского района Брянской области — в результате минометного обстрела пострадали два человека.

Брянская область, как и другие приграничные области России, подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действуют режим повышенного уровня террористической опасности и средний уровень реагирования. В начале мая в регионе потерпела крушение авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...