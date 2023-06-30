Брянский губернатор сообщил о минометном обстреле села со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничного села в Климовское районе.

По словам чиновника, вооружение силы Украины провели минометный обстрел села Новые Юрковичи. Пострадавших нет, но повреждения получили два жилых дома. На месте работают оперативные службы.

В последний раз господин Богомаз сообщал об обстреле территории региона 17 июня. Тогда система противовоздушной обороны отразила атаку на нефтеперегонную станцию «Дружба», сбив три беспилотника самолетного типа.

Брянская область, как и другие приграничные области России, подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. В начале мая в небе над регионом потерпела крушение авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж