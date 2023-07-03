Песков отказался отвечать на вопрос о финансировании государством ЧВК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о финансировании государством частных военных компаний (ЧВК). 27 июня Владимир Путин заявил, что на оплату деятельности ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023 года государство потратило 86,262 млрд руб.

В ходе пресс-колла журналисты обратили внимание на высказывание Дмитрия Пескова от 2020 года. Тогда пресс-секретарь президента заявил, что в России ЧВК находятся вне закона и об их существовании он не слышал. В связи с этим журналисты спросили господина Пескова, каким образом возможно государственное финансирование несуществующей де-юре структуры, с учетом того, что российское законодательство запрещает наемничество.

«Это я оставляю без комментариев»,— ответил Дмитрий Песков.

Согласно ст. 359 УК РФ, максимальное наказание за вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника составляет от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Дмитрий Песков также не стал комментировать слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что ЧВК «Вагнер» и компания «Конкорд» суммарно получили по контрактам от государства около 1,7 трлн руб. «Это я оставляю без комментариев. Это нужно обращаться к Киселеву, наверное, — к авторам программы»,— сказал он.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по тыловым лагерям ЧВК, а затем объявил «марш справедливости» на Москву. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. После переговоров бойцы ЧВК развернули колонны и ушли в полевые лагеря, сам основатель компании отправился в Белоруссию.

Комментируя ситуацию с Евгением Пригожиным на встрече с военными 27 июня, Владимир Путин заявил, что в России всегда с уважением относились к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». По его словам, государство оплачивало деятельность группы и с мая 2022 года по май 2023 года выплатило ЧВК «Вагнер» 86,262 млрд руб. Эти деньги выделялись на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты.