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Коммерсантъ FM
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Сауль Альварес выбрал противника на паузе

Вместо Дмитрия Бивола он встретится с Джермаллом Чарло

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) и один из самых популярных боксеров мира мексиканец Сауль Альварес свой следующий бой проведет против очень известного, но давным-давно не выходившего на ринг американца Джермалла Чарло. Этот поединок фактически является заменой сорвавшемуся матчу-реваншу между Альваресом и победившим его в 2022 году россиянином Дмитрием Биволом. Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Бивол между тем до сих пор не узнал имя очередного соперника. Правда, в минувший уикенд появился довольно любопытный в этом смысле вариант. О желании встретиться с Дмитрием Биволом объявил бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик, расставшийся с титулом Всемирного боксерского совета (WBC) после проигрыша еще одной отечественной суперзвезде — Артуру Бетербиеву.

Следующим соперником Сауля Альвареса (на фото) будет Джермалл Чарло, последний бой которого прошел уже два года назад

Следующим соперником Сауля Альвареса (на фото) будет Джермалл Чарло, последний бой которого прошел уже два года назад

Фото: Henry Romero / Reuters

Следующим соперником Сауля Альвареса (на фото) будет Джермалл Чарло, последний бой которого прошел уже два года назад

Фото: Henry Romero / Reuters

О том, что в своем следующем поединке Сауль Альварес встретится с Джермаллом Чарло, сообщил ESPN. По его данным, он пройдет, предположительно, 16 сентября и будет приурочен к празднованию Дня независимости Мексики. Это выступление станет первым из трех, предусмотренных новым промоутерским контрактом пользующегося колоссальной популярностью у публики Альвареса, с компанией Premier Boxing Champions Эла Хеймона. Ранее мексиканец сотрудничал с другим топовым промоутером — Эдди Хирном. В результате этого перехода право транслировать бои Альвареса вместо стримингового сервиса DAZN получил канал Showtime.

Поединок с Джермаллом Чарло — это, по сути, замена матчу Сауля Альвареса с совсем другим боксером. Дело в том, что осенью должен был пройти его бой с россиянином Дмитрием Биволом, владеющим титулом чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.

Пиком карьеры Бивола, у которого пока нет осечек в послужном списке, был его состоявшийся в мае прошлого года матч как раз с Саулем Альваресом. Перед ним поднявшийся в дивизион россиянина мексиканец занимал верхние строчки во всех значимых классификациях сильнейших бойцов вне зависимости от категории и считался безусловным фаворитом. Между тем неожиданно убедительную победу по очкам одержал Бивол. Тот успех вместе с ноябрьским выигрышем у известного соотечественника Альвареса Хильберто Рамиреса принес Дмитрию Биволу звание лучшего боксера 2022 года по всем основным версиям, в том числе наиболее авторитетной — издания The Ring.

После этого оба соперника неоднократно заявляли, что готовятся к матчу-реваншу. Вопрос с тем, что он состоится осенью, считался уже решенным, а представители боксеров упоминали лишь достаточно несущественные детали, остающиеся предметом обсуждения, например категорию, в которой будут драться Бивол и Альварес. Поединки с участием Сауля Альвареса после поражения от российского чемпиона, в которых он взял верх над представителем Казахстана Геннадием Головкиным и британцем Джоном Райдером, рассматривались как «разминочные» перед повторным столкновением с Дмитрием Биволом.

Однако бой, который имел все шансы превратиться в одно из главных событий сезона в профессиональном боксе, сорвался.

Различные источники склоняются к версии, что в числе причин, срыв вызвавших, было гражданство Бивола. Всемирный боксерский совет, пояс которого в суперсреднем весе принадлежит Альваресу наряду с поясами Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), неоднократно заявлял, что не будет санкционировать бои российских спортсменов, прежде всего титульные. Считается, что именно по этой причине, например, не получается устроить поединок Бивола с другим россиянином, Артуром Бетербиевым, владельцем званий WBC, IBF и WBO, за статус абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Насчет качества замены есть серьезные сомнения. Джермалл Чарло — боец с ярким бэкграундом. Он выиграл все 32 профессиональных боя, а титулом чемпиона WBC владеет с 2019 года. Загвоздка в том, что у американца был огромный перерыв в карьере. Он не дрался аж с июня 2021 года, а официальное объяснение взятой им паузы заключается в «ментальных проблемах».

Что касается Дмитрия Бивола, чей предыдущий бой — с Рамиресом — прошел в ноябре 2022 года, то пока нет никакой определенности с его будущим оппонентом.

Но по крайней мере в минувший уикенд возник довольно интересный в этом смысле вариант. В интервью ProBox TV вызов Биволу бросил украинец Александр Гвоздик. Гвоздик сообщил, что российский полутяж — «тот, на кого он сейчас нацелен».

Всемирный боксерский совет исключил российских спортсменов из рейтинга

Александр Гвоздик когда-то котировался чрезвычайно высоко, как настоящая суперзвезда бокса. Удар по репутации Гвоздика, эффектно расправлявшегося со всеми попадавшимися на пути соперниками, нанес еще один шикарный российский полутяжеловес Артур Бетербиев. В 2019 году Бетербиев, отправив в десятом раунде украинца в нокаут, отобрал у него пояс WBC. Поражение было настолько болезненным для Гвоздика, что он даже объявил об уходе из бокса. Однако в этом году украинец все же вернулся в спорт и успел одержать две победы над посредственными по элитным меркам противниками — мексиканцем Хосуэ Обандо и латвийцем Ричардсом Болотниксом.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №112/П от 26.06.2023, стр. 12

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