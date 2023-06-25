Сауль Альварес выбрал противника на паузе

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) и один из самых популярных боксеров мира мексиканец Сауль Альварес свой следующий бой проведет против очень известного, но давным-давно не выходившего на ринг американца Джермалла Чарло. Этот поединок фактически является заменой сорвавшемуся матчу-реваншу между Альваресом и победившим его в 2022 году россиянином Дмитрием Биволом. Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Бивол между тем до сих пор не узнал имя очередного соперника. Правда, в минувший уикенд появился довольно любопытный в этом смысле вариант. О желании встретиться с Дмитрием Биволом объявил бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик, расставшийся с титулом Всемирного боксерского совета (WBC) после проигрыша еще одной отечественной суперзвезде — Артуру Бетербиеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следующим соперником Сауля Альвареса (на фото) будет Джермалл Чарло, последний бой которого прошел уже два года назад

Фото: Henry Romero / Reuters Следующим соперником Сауля Альвареса (на фото) будет Джермалл Чарло, последний бой которого прошел уже два года назад

Фото: Henry Romero / Reuters

О том, что в своем следующем поединке Сауль Альварес встретится с Джермаллом Чарло, сообщил ESPN. По его данным, он пройдет, предположительно, 16 сентября и будет приурочен к празднованию Дня независимости Мексики. Это выступление станет первым из трех, предусмотренных новым промоутерским контрактом пользующегося колоссальной популярностью у публики Альвареса, с компанией Premier Boxing Champions Эла Хеймона. Ранее мексиканец сотрудничал с другим топовым промоутером — Эдди Хирном. В результате этого перехода право транслировать бои Альвареса вместо стримингового сервиса DAZN получил канал Showtime.

Поединок с Джермаллом Чарло — это, по сути, замена матчу Сауля Альвареса с совсем другим боксером. Дело в том, что осенью должен был пройти его бой с россиянином Дмитрием Биволом, владеющим титулом чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.

Пиком карьеры Бивола, у которого пока нет осечек в послужном списке, был его состоявшийся в мае прошлого года матч как раз с Саулем Альваресом. Перед ним поднявшийся в дивизион россиянина мексиканец занимал верхние строчки во всех значимых классификациях сильнейших бойцов вне зависимости от категории и считался безусловным фаворитом. Между тем неожиданно убедительную победу по очкам одержал Бивол. Тот успех вместе с ноябрьским выигрышем у известного соотечественника Альвареса Хильберто Рамиреса принес Дмитрию Биволу звание лучшего боксера 2022 года по всем основным версиям, в том числе наиболее авторитетной — издания The Ring.

После этого оба соперника неоднократно заявляли, что готовятся к матчу-реваншу. Вопрос с тем, что он состоится осенью, считался уже решенным, а представители боксеров упоминали лишь достаточно несущественные детали, остающиеся предметом обсуждения, например категорию, в которой будут драться Бивол и Альварес. Поединки с участием Сауля Альвареса после поражения от российского чемпиона, в которых он взял верх над представителем Казахстана Геннадием Головкиным и британцем Джоном Райдером, рассматривались как «разминочные» перед повторным столкновением с Дмитрием Биволом.

Однако бой, который имел все шансы превратиться в одно из главных событий сезона в профессиональном боксе, сорвался.

Различные источники склоняются к версии, что в числе причин, срыв вызвавших, было гражданство Бивола. Всемирный боксерский совет, пояс которого в суперсреднем весе принадлежит Альваресу наряду с поясами Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), неоднократно заявлял, что не будет санкционировать бои российских спортсменов, прежде всего титульные. Считается, что именно по этой причине, например, не получается устроить поединок Бивола с другим россиянином, Артуром Бетербиевым, владельцем званий WBC, IBF и WBO, за статус абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Насчет качества замены есть серьезные сомнения. Джермалл Чарло — боец с ярким бэкграундом. Он выиграл все 32 профессиональных боя, а титулом чемпиона WBC владеет с 2019 года. Загвоздка в том, что у американца был огромный перерыв в карьере. Он не дрался аж с июня 2021 года, а официальное объяснение взятой им паузы заключается в «ментальных проблемах».

Что касается Дмитрия Бивола, чей предыдущий бой — с Рамиресом — прошел в ноябре 2022 года, то пока нет никакой определенности с его будущим оппонентом.

Но по крайней мере в минувший уикенд возник довольно интересный в этом смысле вариант. В интервью ProBox TV вызов Биволу бросил украинец Александр Гвоздик. Гвоздик сообщил, что российский полутяж — «тот, на кого он сейчас нацелен».

Александр Гвоздик когда-то котировался чрезвычайно высоко, как настоящая суперзвезда бокса. Удар по репутации Гвоздика, эффектно расправлявшегося со всеми попадавшимися на пути соперниками, нанес еще один шикарный российский полутяжеловес Артур Бетербиев. В 2019 году Бетербиев, отправив в десятом раунде украинца в нокаут, отобрал у него пояс WBC. Поражение было настолько болезненным для Гвоздика, что он даже объявил об уходе из бокса. Однако в этом году украинец все же вернулся в спорт и успел одержать две победы над посредственными по элитным меркам противниками — мексиканцем Хосуэ Обандо и латвийцем Ричардсом Болотниксом.

Алексей Доспехов